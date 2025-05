Sutra nikako NE PALITE SVEĆE: Veruje se da možete navući ZLU SUDBINU, evo i zašto

Sveta mučenica Pelagija Tersijska rasla je uz roditelje neznabožce, ali to nije moglo da je odvrati od ljubav prema hrišćanstvu i religiji.

Sutra pravoslavni hrišćani slave njen lik i delo, a ovaj dan ispraćen je zanimljivom pričom njenog života iz kog su se javila čvrsta verovanja i običaja kojih se pridržavamo.

U to vreme car Dioklecijan progonio je hrišćane, ali se, igrom slučaja, njegov sin zaljubio u Pelagiju. No, kako bi izbegla njegovu prosidbu, potražila je pomoć episkopa Klinona. On ju je krstio i otvorio joj put ka veri, pri čemu se odrekla bogatstva i skupe odore. Vratila se kući i priznala majci da se krstila i da od tog trena svoj život posvećuje Hristu.

Kad je ovo čuo Dioklecijanov sin, od tuge je sebi presudio mačem. Pelagijina majka, koja je želela da se ćerka dobro uda, iz zlobe preda ćerku Dioklecijanu. Međutim, nisu ni slutile da će Dioklecijan da se zaljubi u prelepu devojku. Ipak, Pelagija nije iskoristila to kako bi dobila milost i čvrsto je ostala pri odluci da se ne udaje. Zbog njene nepokolebljivosti, Dioklecijan je osudio na strašne muke - da se sažeženje u metalnom volu, usijanom od ognja. Kada su je mučitelji obnažili, sveta Pelagija se prekrsti krstom i s molitvom na usnama, sama uđe u usijanog vola, gde se u tren oka sva rastopi kao vosak.

Podstaknuti ovom pričom, u narodu su se stvorili običaji koje treba praktikovati na današnji dan. Veruje se da ne trba da se na ovaj dan pale sveće, niti veći plamenovi. U protivnom, verovanje kaže da ćete na sebe navući zlu Pelagijinu sudbinu i ostati bez roda i poroda, ali i ljubavi.

Autor: Marija Radić