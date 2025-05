Čim ustanete izgovorite OVU molitvu: Posvećena je Presvetoj Bogorodici i treba svaki vernik da je zna

Veruje se da molitva posvećena Presvetoj Bogorodici koja se izgovara u nedelju dovosi mir, sreću i blagostanje u dom vernika.

Reči ove molitve su jako moćne i smatra se da treba svaki hrišćanin da je zna.

Čim osvane nedelja, pomolite se Presvetoj Bogorodici sledećim rečima:

Prepuna milosti, Prečista Djevo Bogorodice, Majko milosrđa i čovekoljublja, veoma velika Nado i Uzdanje naše!

O, Majko Vozljubljenog, veoma željenog i iznad svake ljubavi uzvišenog Spasitelja Isusa Hrista, Čovekoljupca i Boga moga, Svetlosti pomračene duše moje!

K Tebi ja mnogogrešni i bez nade u drugoga prilazim, Izvore milosrđa i čovekoljublja. Pomiluj me, pomiluj me, vapijem k Tebi bolno, smiluj se na mene ranjenoga, među ljute razbojnike paloga, i sa haljinom u koju me obuče otac. Avaj meni koji ležim nag i bez učinjenih dobrih dela! Zasmrdeše i trunu rane moje od nerazumnog života moga.

Zaštitnice moja, Presveta Bogorodice, molim Te ponizno, pogledaj na mene milostivim okom Svojim, i ne prezri mene pomračenog i celog ukaljanog, svog u varljivu slast utopljenog, i u greh palog, bez nade da mogu sam da ustanem. Smiluj se na mene i pruži mi ruku pomoći, podigni me iz dubine grehova, o Radosti moja! Izvuci me, izbavi me od onih koji su me opkolili, i neka zasija svetlost lica Tvoga na slugu Tvoga. Spasi propalog, očisti nečistog, podigni u zlo palog, jer Ti sve možeš, jer si Majka Boga Koji može sve.

Izlij na mene milost srca Svoga, i daj i meni da imam srce milostivo. Tebe kao jedinu i istinitu nadu stekoh u životu svome.

Ne odbaci mene koji k Tebi prilazim, no pogledaj na tugu moju, Djevo Bogorodice!

Duševne želje moje i ove molitve primi i spasi me, Posrednice spasenja moga! Amin.

Autor: Marija Radić