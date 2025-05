Mnogima je stvarno potrebna: TikTok uvodi novu funkciju, biće dostupna i mlađima od 18 godina

TikTok je prvo zarazio korisnike dobrim predlozima video-snimaka, a sada najavljuje novu funkciju koja će vam pomoći da lakše zaspite umesto da besomučno skrolujete.

U pitanju je funkcija "meditacije", koju je TikTok već uveo za mlađe od 18 godina. Prema izveštajima kompanije, 98% tinejdžera koji su učestvovali u testu zadržalo je uključenu funkciju, što je dosta impresivno. Zbog toga je TikTok odlučio da ovu funkciju uvede svim korisnicima, bez obzira na godine.

"Nedavno smo najavili testiranje funkcije kako bismo podstakli mlade ljude da se isključe noću. U našem testiranju, 98% tinejdžera je zadržalo uključenu funkciju meditacije", navodi se u saopštenju.

"Istraživanja pokazuju da svesna meditacija može poboljšati kvalitet sna kod ljudi svih uzrasta, tako da ćemo uvesti meditaciju svim našim korisnicima, bez obzira na njihove godine", dodaje TikTok.

Međutim, kompanija napominje da će ova funkcija biti podrazumevano uključena za tinejdžere mlađe od 18 godina. Za odrasle, imate opciju da je uključite ako mislite da imate problem sa ostavljanjem telefona.

Ovi podsetnici će se pojaviti jednom, ali ako ih ignorišete, sledeće pop-up prozore će biti teže ukloniti.

"Ako tinejdžer odluči da koristi TikTok posle 22 sata, njegova For You stranica će biti prekinuta vođenom vežbom meditacije, koja će mu pomoći da se smiri pred spavanje. Ako tinejdžer odluči da provede dodatno vreme na TikToku nakon prvog podsetnika, prikazaćemo drugi, teži za odbacivanje. Biće to prozor preko celog ekrana", najavljuje TikTok.

Autor: Marija Radić