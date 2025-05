Bugarska maturantkinja napravila pometnju: U haljini za princeze izlazi iz kašike bagera, a prate je trubači (VIDEO)

Na društvenim mrežama brzo je postao viralan snimak maturanata iz Bugarske koji su na proslavu ispita zrelosti stigli na krajnje neobičan način – u kašici bagera. Snimak je objavljen na Tviter (X) nalogu pod imenom "една българка", a korisnici su ga već uporedili sa kultnim snimkom plivanja za Časni krst.

Na videu koji je izazvao lavinu pozitivnih komentara, prikazana je mlada devojka u elegantnoj plavoj haljini kako izlazi iz kašike bagera, uz pratnju trubača. Iako tačna lokacija nije precizirana, autor objave navodi da se radi o maturi koja se održala u Bugarskoj. Ovaj nesvakidašnji dolazak na proslavu neki su već nazvali „Met Gala verzijom za Balkance“.

Proms in Bulgaria are like the Met Gala, with students dressing in glamorous, high-fashion outfits and arriving in style to celebrate one of the most anticipated nights of their lives. pic.twitter.com/wrLW5itCUq