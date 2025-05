USPEO ČAK I DA GA NOKAUTIRA Da li ste do sad videli boks meč robota? (VIDEO)

China Media Group (CMG) Svetsko takmičenje robota - Mecha Fighting Series, prvi turnir u borbi humanoidnih robota, održao se nedavno u Hangdžouu, u provinciji Džeđijang na istoku Kine.

Takmičari, uključujući robote razvijene od strane kompanije Unitree Robotics, opremljeni širokim spektrom borbenih veština, okupili su se za okršaj koji se prenosio uživo, istovremeno prikazujući tehnološku moć kineskih robotskih firmi.

Ovo takmičenje predstavlja istorijski trenutak, jer je to prvi sportski događaj u borbama na svetu fokusiran na humanoide robote, signalizirajući postepenu integraciju veštačke inteligencije (AI) u borilačke sportove, navodi se u izveštaju CMG-a, uz napomenu da su svi humanoidni borbeni roboti opremljeni tehnologijama razvijenim u Kini.

Takmičenje uključuje demonstracione i takmičarske mečeve, pri čemu humanoidni roboti prikazuju borbene pokrete, a roboti kontrolisani od strane ljudi vode borbe u realnom vremenu u areni, prema organizatoru.

Unitree Robotics, istaknuti igrač u industriji humanoidnih robota, partner je u ovom takmičenju. Tokom događaja, roboti su demonstrirali boks jedan na jedan i u grupama, prikazujući svoje pokrete i sposobnosti tokom izložbene sesije, prema informacijama koje je kompanija podelila sa Global Timesom u nedelju.

