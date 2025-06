Preti nam smak sveta? Naučnici otkrili: Možemo da se pozdravimo sa životom na Zemlji

Za oko pet milijardi godina, Sunce će ostati bez vodonika u svom jezgru i zbog toga će se naduti u crvenog džina pošto će početi sa fuzijom helijuma. U tom procesu, sigurno možemo da se pozdravimo sa Merkurom, najverovatnije sa Venerom, a možda čak i sa Zemljom.

Međutim, to podrazumeva da ništa ne utiče na solarni sistem u međuvremenu, a to nije izvesno. Dok putujemo po galaksiji, možemo se sresti sa zvezdama, a čak i sa daljine one mogu napraviti haos u planetarnom poretku, piše IflScience.

Nova studija kaže da raniji pokušaji predviđanja efekata interakcija između našeg planetarnog sistema i zvezda uveliko precenjuju stabilnost planeta. Nedavni rad je već sugerisao da male varijacije u orbiti Neptuna mogu dovesti do odbacivanja Merkura od Sunca , ili u koliziju sa jednom od planeta ili daleko u međuzvezdani prostor. Novi rad predstavlja simulaciju u kojoj je situacija strašnija.

Scenariji projektuju da će naš solarni sistem proći pored bliskih zvezda u periodu od narednih nekoliko milijardi godina. Istraživači procenjuju da će doći do otprilike 19 prolazaka na milion godina na daljini od jednog parseka od Sunca, što je oko 3,26 svetlosnih godina. To je malo bliže od trenutno najbliže zvezde, udaljene 4,25 svetlosnih godina.

U simulaciji narednih pet milijardi godina, dva procenta scenarija završavaju se sa izgubljenim planetama.

A šta se dešava u tim scenarijima? Pluton ima 5% šanse da postane nestabilan, usled poremećaja orbite džinovske planete. Merkur je opet prvi u redu za napuštanje solarnog sistema. Orbita tako bliska Suncu čini da je on statistički najbliža planeta bilo kom drugom svetu u solarnom sistemu. To nije dobro pošto se verovatnoća nestabilnosti povećava 50-80%.

Zemlja ima šanse 1 u 500 (0,2%) da će biti izgubljena ili zbog izbacivanja iz solarnog sistema ili zbog sudara sa drugim svetom. Nemojte misliti da bi boravak na Marsu mogao biti način za preživljavanje čovečanstva. Crvena planeta ima malo veće šanse (0,3%) za sudar sa drugim svetom ili izgubljenost u mraku međuzvezdanog prostora.

Simulacija zapravo ukazuje da se scenario planetarnog gubitka događa ranije, a ne kasnije, s tim da je prolazak zvezdanog polja glavni uzrok nestabilnosti u solarnom sistemu za narednih 4-4,5 milijardi godina. Srećom, nijedna zvezda nam se neće približiti dugo vremena. Nadajmo se da ćemo imati rešenje kad se to desi.

Autor: A.A.