Na Jadranskom moru uočena neobična sluz: Naučnici objasnili o čemu je reč

Površina mora do severnog dela Jadrana danima unazad bila je prekrivena slojem mulja želatinaste teksture, a mnogi stručnjaci oglasili su se i izneli različite teorije koje bi mogle da objasne nastanak ove pojave.

Institut "Ruđer Bošković" iz Hrvatske takođe je progovorio na ovu temu i podsetio na period prošlog leta kada je na Jadranskom moru primećena povećana količina tzv. "morske sluzi" pa su objavili rezultate istraživanja i objasnili o čemu se zapravo radi. Pojava u vidu belo-sive moreske sluzi bila je prisutna na obali Jadranskog mora tokom celog leta, a primećena je i u Istri i na jugu Hrvatske, a rezultati naučnog istraživanja objavljeni su u magazinu "Estuarine, Coastal and Shelf Science".

- Istraživanje je pokazalo da je ova sluzava (mukozna) nakupina u moru bila rezultat kombinacije više faktora poput neuobičajeno toplih zimskih i prolećnih meseci, visokog saliniteta mora i velikih količina rečne vode koja je od aprila do jula donosila hranjive materije. Sve to je stvorilo idealne uslove za "cvetanje" organizama koji stvaraju sluz - naveli su iz Instituta.

Od januara do avgusta, more i vazduh su bili dva do četiri stepena celzija topliji nego inače, a ova pojava primer je kako klimatske promene mogu da utiču na učestalost ovakvih situacija u budućnosti.

