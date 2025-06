Mirela i Emanuela izašle su iz stana na kratko i onda im se izgubio svaki trag: Više od 40 godina kasnije papa Franja je otkrio istinu

Nestanak Mirele Gregori je, kao i slučaj Emanuele Orlando, ostao nerešen do danas, a policija je već duže vreme pretpostavljala da postoji veza između ova dva slučaja.

Vatikan je 2023. godine ponovo otvorio istragu o Emanueli Orlandi, koja je misteriozno nestala u Rimu 22. juna 1983. godine. Tada petnaestogodišnjoj Emanueli izgubio se svaki trag kada se vraćala kući sa časa flaute. Istraga je otvorena na zahtev pape Franje koji je zvanično naredio otvaranje arhiva u vezi sa slučajem i naložio vatikanskom promoteru Alesandru Didiju da pokrene novu istragu, ne obazirući se na visoke ličnosti.

Za razliku od svojih prethodnika, papa Franja uložio je ogromne napore da pronađe istinu. Ali nakon njegove smrti, čini se da je nada da se reši misterija onoga što se dogodilo Emanueli sada umrla sa njim.

Emanuela Orlandi je rođena 14. januara 1968. godine, a odrasla je upravo u Vatikanu. Na dan nestanka išla je na časove muzike, ali se kući nikada nije vratila. Prve istrage su sugerisale da je možda bila oteta.

Od 22. juna 1983. godine, kada je Emanuela, tada 15-godišnja ćerka vatikanskog službenika Erkole Orlandija, misteriozno nestala, slučaj je bio predmet brojnih teorija zavere, spekulacija i istraga. Slučaj ima odjeka do danas, delimično zahvaljujući papi Franji, koji je aktivno nastojao da ga rasvetli.

Decenijama porodica Orlandi nije dobijala konkretne odgovore na pitanje gde je njihova ćerka nestala niti šta je motiv zločina. Slučaj nestanka je ponovo otvaran nekoliko puta, ali nikada nije doneo jasne zaključke.

Posle godina uzaludne potrage, misteriozni nestanak devojčice je počeo da se primećuje. Vatikan je ponovo otvorio istragu mesecima nakon što je slučaj ponovo u centru pažnje Netfliksove serije "Devojka iz Vatikana". Serija je istraživala teorije koje su se pojavile tokom godina, od kojih je prva bila da ju je kidnapovala banda kako bi ucenjivala Vatikan da oslobodi Mehmeta Ali Agcu (67), koji je bio zatvoren 1981. nakon pokušaja atentata na Jovana Pavla II.

Druga teorija je bila da je Emanuela nakon otmice odvedena u London, gde je godinama živela u omladinskom hostelu koji je vodila katolička kongregacija, a njene troškove je platio Vatikan. Prema ovoj hipotezi, umrla je u Londonu pre nego što je njeno telo vraćeno u Rim i sahranjeno u Vatikanu. U Vatikanu su 2019. godine otvorene dve grobnice nakon što je objavljeno da bi devojčica tamo mogla biti sahranjena. Međutim, u njima nisu pronađeni ljudski ostaci.

Najnovija tvrdnja u dokumentarcu dolazi od Emanueline drugarice. Navodi se da joj je poverila šokantnu tvrdnju. Navodno ju je seksualno uznemiravao neko blizak papi Jovanu Pavlu II.

- Ona je rekla da je razgovor obavljen nekoliko dana pre nestanka Emanuele i da se navodni incident dogodio u vatikanskim baštama - rekao je Pjetro Orlandi, brat nestale devojčice. Prema Orlandiju, najverovatnija teorija je da je njegova sestra možda bila žrtva pedofilije.

Teorije o sudbini tinejdžerke

Emanuelin brat Pjetro Orlandi posvetio je svoj život potrazi za nestalom sestrom. Ranije je izazvao kontroverzu sugerišući da je papa Jovan Pavle II možda umešan u nestanak njegove mlađe sestre.

- Vatikan je pre nekoliko godina tvrdio da nema saznanja o njenom nestanku u Italiji i da to tamo treba istražiti. S druge strane, rečeno mi je da Rim ima mnogo dokumenata. Sve ove godine Vatikan je ćutao. Možda to znači da neko tamo ima dokaz šta se dogodilo - rekao je Orlandi za Gardijan.

Nakon njegovog izbora, papa Franja je odlučio da interveniše u misterioznom slučaju. On je 2023. godine zvanično naredio otvaranje arhiva u vezi sa slučajem i naložio vatikanskom promoteru Alesandru Didiju da pokrene novu istragu, ne obazirući se na visoke ličnosti.

Prema izveštajima iz 2024. godine, Didi je prikupio i analizirao stotine stranica dokumenata, intervjuisao desetine svedoka, uključujući bivše zaposlene u Vatikanu, pa čak i optužene članove mafije. Istraga je nastojala da proveri sve verzije. Istovremeno, papa Franja je javno izjavio da Vatikan nema šta da krije i da istina o Emanueli mora izaći na videlo, ma koliko bolna bila.

Međutim, izuzetno popularni papa je od tada preminuo, a rezultati istrage verovatno nikada neće biti poznati.

Dokumentarna serija Netfliksa nastala je 2022. godine i priča o Emanueli Orlandi i njenom misterioznom nestanku u četiri dela. Dokumentarac istražuje različite hipoteze, uključujući moguću umešanost Vatikana, mafije, tajnih službi i seksualnih skandala. Uključuje i svedočenja članova porodice, novinara i očevidaca koji pokušavaju da razjasne okolnosti slučaja.

Prema jednoj teoriji, u otmicu Orlanda učestvovao je američki nadbiskup i bivši predsednik Vatikanske banke Pol C. Marčinkus, koji je povezan sa velikim skandalom u Vatikanu, prenosi Njujork Tajms. Marčinkus je umro 2006.

Možda najbizarnija, ali i najčešća teorija je ona koju je 2012. godine predstavio poznati vatikanski egzorcista Gabriel Amort, koji je preminuo 2016. godine. On je tvrdio da je 15-godišnjakinja oteta da bi učestvovala u orgijama koje su organizovale strane diplomate iz ambasade u Svetoj Stolici.

- To je bio zločin sa seksualnim motivom. Stranke su bile organizovane, a vatikanski žandar je delovao kao "regrut" devojaka. Mreža je uključivala diplomatsko osoblje iz strane ambasade u Svetoj stolici. Verujem da je Emanuela završila kao žrtva ovog kruga - rekao je Amort i dodao da je na kraju ubijena, a njeno telo odbačeno.

Buran odjek u javnosti izazvao je i komentar Emanueline drugarice iz detinjstva, koja je rekla da je tinejdžerku pre njenog nestanka maltretirao neko blizak papi. Papa je tada bio Jovan Pavle II. Ova izjava je data u okviru intervjua prikazanog u dokumentarcu koji istražuje teorije o slučaju Orlandi.

Slučaj druge nestale tinejdžerke, Mirele Gregori

Emanuelina navodna otmica se često dovodi u vezu sa slučajem druge tinejdžerke,Mirele Gregori, koja je nestala u maju 1983. godine, samo 40 dana pre Emanuele. Neke teorije sugerišu da bi nestanci dve mlade devojke mogli biti povezani. Mirela Gregori je bila, kao i Emanuela, petnaestogodišnja italijanska tinejdžerka koja je nestala 7. maja 1983. u Rimu.

Na dan nestanka, Mirela je primila telefonski poziv od nekoga ko se predstavio kao njen bivši drug iz razreda Alesandro. Rekla je majci da će se naći sa njim i da će se vratiti za 10 minuta. Međutim, prethodno je svratila u bar ispod njihovog stana, gde je razgovarala sa svojom najboljom prijateljicom Sonjom De Vito. Zatim je otišla i od tada više nije viđena.

- Mirela je izašla sa Sonjinom majicom i više je nikada nisam video - rekao je barista Đuzepe Kali pred komisijom ističući da su devojke tog dana ušle u toalet i nakon toga zamenile majice — detalj koji ostaje neobjašnjen.

Takođe je tokom svedočenja barista prepoznao muškarca sa fotografije, Marka Aćetija, poznatijeg po uplitanju u brojne nerasvetljene slučajeve iz Rima. Spekuliše se i da će i on biti pozvan na saslušanje, ali ono što je izazvalo najviše zabrinutosti jeste izjava sudije Ilarija Martelle: - Obe devojke su žrtvovane zbog nečeg neverovatnog, što se može opisati kao državna tajna.

Iako je policija je kasnije otkrila da je Mirelin navodni drugar Alesandro imao alibi i da nije sreo Mirelu, advokat njene sestre Nikodemo Đentile smatra da je sve to počinio neko iz kruga bliskih poznanika. Njen nestanak je, kao i slučaj Emanuele Orlando, ostao nerešen do danas, a policija je već duže vreme pretpostavljala da postoji veza između ova dva slučaja, prenosi The Guardian.

Autor: Jovana Nerić