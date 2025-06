Džek ima 101 godinu i odbija da živi kao njegovi vršnjaci: Evo kako prkosi godinama i koja je njegova tajna dugovečnosti

Džek Veber ima 101 godinu, nadživeo je svoju ženu, ispratio je sve najbolje prijatelje, i preživeo kroz svetski rat, Veliku depresiju i pandemiju korona virusa. Ipak, svakog jutra se budi sa svrhom i zahvalnošću.

- Moj stav je: 'Ne dozvoli da starac uđe'. Ako misliš mlado, verovatnije je da ćeš i delovati mlado - misli su ovog simpatičnog dekice.

Džek Veber živi po tom principu u životu i odnosima, i veruje da je to ključ njegove dugovečnosti.

Ne dozvoljava da ga tuga zaustavi

Veber je upoznao ženu, Beti, još na fakultetu. I dalje pamti trenutak kada ga je pitala da joj bude partner u laboratoriji na času anatomije.

- Moja majka nije odgajila glupog dečaka. Zato sam iskoristio priliku. Od laboratorijskog partnera postala je moja prva ljubav na fakultetu - izjavio je ovaj čovek.

Bili su u braku 57 godina, podigli su petoro dece i imaju 11 unučadi. Kada je Beti preminula 2004. godine posle desetogodišnje borbe sa rakom dojke, Džek Veber nije mislio da će je nadživeti ovoliko dugo.

- Nije lako. Treba da je ovde, da sedi pored mene - rekao je on o svojoj supruzi. Ali umesto da se povuče u tugu, odlučio je da nastavi da živi, kako fizički, tako i emocionalno.

- Deca su mi rekla: 'Tata, moraš se vratiti životu. Imaš još mnogo dobrih godina pred sobom, mnogo stvari koje želiš da uradiš, i dovoljno si tugovao'. Poslušao sam ih. Nastavio sam sa životom - izjavio je Džek.

