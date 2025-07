Svakog dana mora da prođe POLIGRAF da bi dokazao da je veran: Priča o Debi ponovo je viralna, OVO je razlog (FOTO)

Ljubav je jedan od najlepših i najčistijih osećaja, ali ponekad može poprimiti oblike koji su – blago rečeno – upitni. Tako je slučaj Debi Vud, koju britanski mediji nazivaju "najposesivnijom ženom u Velikoj Britaniji", ponovo postao viralan i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Debi, poreklom iz Lestera, prvi put se pojavila u javnosti još 2013. godine kada je sa suprugom gostovala u emisiji This Morning na britanskoj televiziji ITV. Tada je otvoreno govorila o neobičnim i krajnje ekstremnim merama koje preduzima kako bi "zaštitila" svog supruga od drugih žena.

Igraće konzole umesto izlazaka: Državna pomoć ide na video igre

Debbie Wood from the UK gained global attention as the "World's Most Jealous Woman" after requiring her husband to take a lie detector test every time he came home. pic.twitter.com/KGNPoHyrhn