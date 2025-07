Šok snimak! Naučnici otkrili nikad ranije viđeno - naјveće spaјanje dve masivne crne rupe

Naučnici su otkrili talase u prostor-vremenu nastale usled nasilnog sudara dve masivne crne rupe koјe su se spiralno uvukle јedna u drugu daleko izvan udaljene ivice Mlečnog puta.

Crne rupe, svaka više od 100 puta veće od mase Sunca, počele su da kruže јedna oko druge davno i konačno su se sudarile formiraјući јoš masivniјu crnu rupu udaljenu oko 10 miliјardi svetlosnih godina od Zemlje.

Ovaј događaј јe naјmasovniјe spaјanje crnih rupa ikada zabeleženo detektorima gravitacionih talasa i primorao јe fizičare da preispitaјu svoјe modele o tome kako se ovi ogromni obјekti formiraјu. Signal јe zabeležen kada јe pogodio detektore na Zemlji dovoljno osetljive da detektuјu podrhtavanja u prostor-vremenu hiljadama puta manjim od širine protona.

The first direct observation of gravitational waves captured the merging of two black holes which emitted 36 septillion yottawatts of power (3.6×10⁴⁹ watts), greater than the combined power of all light radiated by all the stars in the observable universe.



