Lažni advokat uspeo sebe da oslobodi iz zatvora uz kauciju: OVO je nastavak filmske priče iz Kenije

Brajan Mvenda Ndžagi, muškarac iz Kenije, dospeo je 2023. godine na naslovne strane svetskih medija nakon što je otkriveno da je dobio 26 sudskih slučajeva iako zapravo nije bio pravi advokat!

Čak je uspeo da ilegalno pristupi zvaničnim pravosudnim sistemima, iako nije imao nikakvu formalnu pravnu obuku niti kvalifikacije, prenosi portal Blacknews.

Prema pisanju "Straits Timesa", Ndžagi je lažno predstavljao drugog čoveka sličnog imena, Brajana Mvendu Ntvingu, legitimnog advokata, tako što je pristupio i izmenio podatke na Ntvinginom zvaničnom nalogu u Advokatskoj komori Kenije (LSK).

Ovo je uključivalo ažuriranje email adrese i postavljanje svoje fotografije, što mu je omogućilo da se predstavi kao ovlašćeni advokat pred kenijskim sudovima. Lažno predstavljanje otkriveno je tek nakon što pravi advokat nije dobio pristup svom nalogu.

Advokatska komora Kenije je pojasnila da Ndžagi nikada nije bio registrovan kao advokat i da nema zakonsko pravo da se bavi advokaturom. Upozorili su javnost i apelovali na oprez prilikom angažovanja pravnih zastupnika.

Ovaj slučaj je istakao ranjivosti sistema verifikacije pravnih kvalifikacija u Keniji i izazvao zabrinutost zbog toga što lažni advokati mogu neopaženo da rade.

A Nairobi court has heard that Brian Mwenda Njagi, accused of posing as a High Court lawyer, used fake academic and professional papers to join the legal profession. pic.twitter.com/fnD0Z70ahW