PRONAĐENA NAJMANJA ZMIJA NA SVETU: Niko je nije video dve decenije (FOTO)

Nakon gotovo dve decenije bez potvrđenog kontakta, naučnici su ponovo pronašli najmanju zmiju na svetu - Tetracheilostoma carlae, endemsku vrstu sa Barbadosa.

Opstanak vrste je bio pod znakom pitanja, sve dok se jednog sunčanog jutra, nije pojavila pod kamenom u šumarku u centralnom delu karipskog ostrva.

Zmiju je pronašao biolog i službenik Ministarstva za zaštitu životne sredine Barbadosa, Konor Blejds, koji je bio uključen u projekat istraživanja lokalne faune.

Odrasla jedinka ove zmije dugačka je svega 10 centimetara i može da stane na novčić. Blejds ju je pažljivo smestio u staklenu teglu sa zemljom i lišćem, a kasnije istog dana, pod mikroskopom na Univerzitetu Zapadnih Indija, potvrdio je da se radi o retkoj vrsti zmije.

-Bila je to prava borba da je identifikujemo, prisetio se naučnik jer se zmija neprestano pomerala u posudi, što je dodatno otežavalo posao.

Konačnu potvrdu dobio je tek nakon analize snimljenog videa i zaustavljene slike. Karakteristike koje su presudile bile su bledožute linije i oči koje se nalaze sa strane glave - što je razlikuje od vrlo slične zmije iz roda Indotyphlops braminus..

