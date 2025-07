'OVO JE ONO KLJUČNO' Naučnici namerno bacili leš krave na dno mora pa otkrili nešto što nikako nisu očekivali (VIDEO)

Grupa naučnika, predvođena Han Tianom, sprovela je jedinstven eksperiment u Južnom kineskom moru kako bi bolje razumeli tajne dubokog okeana i ponašanje njegovih stanovnika - bacivši leš krave u vodu na 1.629 metara dubine. Time su želeli da simuliraju prirodno potonuće kita i tako isprate reakcije morskih životinja koje se hrane leševima, otkrivajući pritom neočekivane i do sada nepoznate detalje o fauni ovog područja.

Ono što je posebno zaintrigiralo istraživače bila je pojava osam primeraka pacifičkih ajkula spavača (somniosus pacificus) - vrste ajkule koja do sada nije zabeležena u ovim južnim vodama. Ovo otkriće otvara potpuno novu dimenziju u proučavanju distribucije morskih predatora.

Ova ajkula se obično nalazi od Japana do Aljaske i južno do Baha Kalifornije, pa pojava u vodama južnog dela Kineskog mora otvara pitanja o mogućem migracionom kretanju usled faktora kao što je klimatska promena, ili o postojanju populacija koje do sada nisu zabeležene u toj oblasti.

Istraživači smatraju da ova detekcija može biti posledica ne nedavnih promena, već nedostatka sistematskih podataka u toj slabo istraženoj okeanskoj regiji. Tim Han Tiana primećuje da su ovi primerci često zabeleženi u jugozapadnom delu Kineskog mora, što ukazuje na stabilnu prisutnost koja je ranije izostala u naučnoj literaturi.

Podvodni snimci napravljeni tokom eksperimenta prikazali su neuobičajeno hraniteljsko ponašanje velikih predatora: ajkule su se poravnale i naizmenično ustupale mesto jedna drugoj da pristupe lešu.

Ovaj "sistem smena" sugeriše postojanje reda zasnovanog na individualnoj konkurenciji, a ne na nasilnim sukobima, što ukazuje na moguću složeniju društvenu organizaciju nego što se ranije mislilo.

Primećene razlike u ponašanju u zavisnosti od veličine tela

Takođe su primećene razlike u ponašanju u zavisnosti od veličine tela. Veći primerci, duži od 2,7 metara, pokazivali su veću agresivnost pri prilasku lešu, dok su manje ajkule pristupale opreznije, kružeći oko mesta hranjenja.

Još jedan zabeležen detalj bio je uvlačenje očiju tokom hranjenja, ponašanje koje bi moglo biti odbrambena strategija. U odsustvu mikajuće membrane – zaštitne strukture prisutne kod drugih vrsta – ovo uvlačenje bi omogućilo zaštitu očiju tokom konzumiranja lešina ili tokom potencijalnih borbi.

Neki primerci su imali vidljive parazite na očima, identifikovane kao kopepodi, mada se nije uspelo precizno utvrditi o kojoj se vrsti radi. Ovo otkriće dodatno potvrđuje sličnosti pacifičkog somnjara sa somnjarom sa Grenlanda, koji je takođe poznat po ovim parazitima.

Leš krave privukao je i druge dubokomorske organizme, poput školjki i brojnih amphipoda, što dokazuje da dubine Južnog kineskog mora kriju bogatiju biodiverzitet nego što se ranije smatralo. Ovi podaci osporavaju verovanje da su duboki tropski ekosistemi manje produktivni nego polarni.

Upotreba krave kao analoga kita pokazala se kao efikasan alat za proučavanje interakcija u nepristupačnim okruženjima. Pojava ajkula sa definisanim društvenim obrascima, specifičnim fizičkim adaptacijama i složenim ekološkim odnosima naglašava značaj ovakvih istraživanja.



U globalnom kontekstu koji obeležava klimatska promena i sve veća ljudska intervencija u okeanima, ovi nalazi su ključni za razumevanje dinamike najudaljenijih ekosistema na planeti.

Autor: D.B.