Najtužnija reč u srpskom jeziku: Vezuje se sa smrt i tragediju, danas je skoro zaboravljena

Izvor: Informer, Foto: Unsplash.com ||

Srpski jezik krije mnoge arhaične izraze koji nose duboku tugu Kroz koje je narod prolazio. Jedna od takvih reči je "posmrče" dete rođeno nakon smrti oca.

U zemlji koja je često bila pogođena ratovima, ovakva sudbina nije bila retkost. Tokom Prvog svetskog rata, kada je Srbija izgubila veliki deo muške populacije, mnoga deca su dolazila na svet bez da su ikada upoznala svoje očeve.

Narodna verovanja pokušavala su da ublaže ovu tugu govorilo se da su posmrčad vidovita, zaštićena od zla i obdarena posebnom snagom. Verovalo se da ih ne dotiču kletve, niti mogu biti povređeni od strane natprirodnih sila.

Danas se ova reč retko koristi, ali nosi važno svedočanstvo o istoriji i duhu naroda koji je pokušavao da pronađe svetlo i tamo gde ga gotovo nije bilo.

Autor: D.B.

