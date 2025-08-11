Ove stvari u kući otkrivaju neukus i nemaštinu: Mnogi ih imaju, a na prvu se vidi da vam fali para

Neki predmeti i detalji u domu mogu da otkriju da nemamo baš osećaj za stil, pa čak i da nas ljudi procene kao nekoga kome nije baš lako finansijski

Prema Vilijamu Hensonu, stručnjaku za uređenje enterijera, postoje određeni predmeti u kući koji mogu ostaviti loš utisak i pokazati da nemate osećaj za stil ili da vam fali para. Evo na šta treba da obratite pažnju:

Satenska posteljina u jarkim ili tamnim bojama

Možda deluje luksuzno, ali Henson kaže da je satenska posteljina često znak neukusa. Bolje je birati kvalitetan pamuk, lan ili neku kombinaciju tih materijala. Svila i saten su, prema njemu, nepotrebni i preterani.

Držanje plišanih životinja kao uspomena je okej, ali kada su u pitanju one koje drže srce, cveće ili ljubavne poruke – to već deluje pomalo jeftino i neukusno.

Prevelika ogledala na neprimerenim mestima

Postavljanje ogromnih ogledala, naročito na plafonu spavaće sobe, može delovati kičasto i narcisoidno. Henson kaže da to često izgleda lošije nego što ljudi zamišljaju i može ukazivati da neko nije baš svestan svog izgleda.

Nameštaj od stakla

Stakleni nameštaj je nepraktičan i teško se održava, a Henson ga smatra primerom lošeg ukusa, vezanim za niži sloj. Bolje je ulagati u prirodne materijale kao što su hrast ili mahagoni.

Previše jastučića na sofi

Gomila jastučića može delovati kao da ste previše fokusirani na to da impresionirate ljude, a ne na to da vam bude udobno. Henson savetuje da birate praktičnost i kvalitet, a ne da pretrpavate prostor ukrasima.



Najbolji savet je da birate ono što vam stvarno treba i što vam prija, a ne da pokušavate da se pravite važni pred drugima. Tako ćete imati dom koji je lep i funkcionalan, a koji zaista govori o vašem stilu – bez preterivanja.

Autor: D.B.