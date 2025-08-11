Bizarne dijete Elvisa Preslija za koje se veruje da su ga na kraju ubile: Ono što je on radio da bi smršao je pravi šok

Prošle su 52 godine od neslavne smrti Elvisa Preslija, a pevačeva smrtonosna ishrana sa prženom hranom skoro je podjednako poznata kao i njegovi evergrin hitovi. Kada je kralj rokenrola preminuo sa samo 42 godine, borio se sa intenzivnim zavisnostima od droge, alkohola i hrane, za koje se veruje da su doprinele njegovoj preranoj smrti.

Iako je bio zavodnik šezdesetih, Elvis se u jednoj deceniji ugojio neverovatnih 79 kilograma, što je postalo centralni problem njegovog kasnijeg života. Pevač je bio poznat po ljubavi prema brzoj hrani, konzumirajući oko 10.000 do 12.000 kalorija dnevno i težeći 158 kilograma u najtežem periodu.

U nekim trenucima karijere, kada su mediji ismevali njegovo gojaznost nazivajući ga "Debeli Elvis", on je odlučio da smrša, zbog čega se se opredelio za neke eksperimentalne dijete.

Omiljena hrana su mu bili sendviči prženi u maslacu i ćufte umotane u slaninu.

U nekim trenucima karijere, kada su mediji ismevali njegovo gojaznost nazivajući ga "Debeli Elvis", on je odlučio da smrša, zbog čega se se opredelio za neke eksperimentalne dijete. Usred jedne dijete, pevač je jeo samo 500 kalorija dnevno u pokušaju da smrša, a ubrizgavao je i protein iz urina trudnica kako bi sagoreo masnoće.

"Dejli mejl" analizirao je bizarnu dijetu Elvija Preslija nakon što je odlulio da smrša

Elvis je takođe vrlo ozbiljno shvatao verovanje da je doručak najvažniji obrok u danu, često unoseći hiljade kalorija već u prvom obroku.



Pevač je bio veliki ljubitelj pržene hrane, ali je kao dete bio previše siromašan da bi sebi to priuštio. Elvis je takođe vrlo ozbiljno shvatao verovanje da je doručak najvažniji obrok u danu, često unoseći hiljade kalorija već u prvom obroku.

Bio je poznat po svom doručku, sendviču sa kremom od kikirikija, bananom i slaninom, sve to između dve kriške hleba. Prema portalu "Serious Eats", taj sendvič ima više od 1.000 kalorija po porciji, što je skoro polovina preporučenog dnevnog unosa kalorija za muškarce.

Muškarcima se preporučuje unos od 2000 do 2 500 kalorija dnevno kako bi održali zdravu telesnu težinu.

Još jedan od Elvisovih favorita bio je sendvič nazvan Vekna ludog zlata, koji se sastojao od izdubljene vekne hleba od kiselog testa, punjene celom teglom krema od kikirikija, celom teglom džema od grožđa i kilogramom slanine. Pevač i njegovi prijatelji su navodno jednom prilikom privatnim avionom otišli po tu poslasticu u Denveru, gde su kupili 30 sendviča pre nego što su se vratili kući.

Njegova ljubav prema prženoj hrani zabeležena je u biografiji Džejmsa Gregorija iz 1960. godine "Priča o Elvisu Presliju".

Ubrizgavao je sebi protein iz urina trudnica

Početkom 1973. godine, Elvis je bio u "najgorem" fizičkom stanju u životu i bio je odlučan da smrša. Elvis je izgubio tri do četiri kilograma dok se pripremao za svoj koncert Aloha sa Havaja i TV specijal, prema rečima njegove tadašnje devojke Linde Tompson, s kojom je bio u vezi četiri godine.

U svojoj knjizi "Mala stvar koja se zove ljubav", prisetila se kako je pevač bio na ekstremnoj dijeti u pokušaju da izgubi 11 kilograma.

Linda, koja je na kraju raskinula s Elvisom zbog neverstva, rekla je za Si-En-En da su ga, kako je dobijao na težini, kritike počele da pogađaju, dodajući da je bio vrlo osetljiva osoba i da su ga komentari "povređivali".

Elvisova ekstremna dijeta uključivala je konzumiranje samo 500 kalorija dnevno, dok mu je svakodnevno ubrizgavan protein iz urina trudnice kako bi sagoreo masnoće u organizmu. Linda, koja je bila sa pevačem četiri i po godine, priznala je da je bila "zapanjena" time što je Elvis imao snage da izvede tako zahtevan šou u to vreme, s obzirom na to koliko malo kalorija je unosio. Zdravstveni stručnjaci su ranije rekli da dijeta sa izuzetno niskim unosom kalorija može biti opasna i da bi trebalo da se sprovodi isključivo pod medicinskim nadzorom.

Nizak unos kalorija može dovesti do velikog nedostatka vitamina i minerala, kao i do sporijeg metabolizma.

Međutim, mršavljenje je bilo kratkog veka, a Linda je primetila da je sve kilograme vratio za šest nedelja.

Elvis je takođe bio ljubitelj gaziranih pića i navodno je pokušao da iskoristi svoju ljubav prema njima u dijeti, pokušavajući u jednom trenutku da jede samo žele napravljen od svog omiljenog napitka sa ukusom crne višnje, i to nedeljama. Takođe je jednom pokušao sa "dijetom uspavane lepotice", koja podrazumeva stavljanje sebe u komu u pokušaju da smrša, i mnogi stručnjaci je smatraju izuzetno opasnom.

Elvis je pokušao sa tom dijetom sedamdesetih godina, sa jednim lekarom iz Las Vegasa, koji ga je stavio u medicinski indukovanu komu na nekoliko dana kako bi ga sprečio da jede.

Međutim, navodno je pao sa bolničkog kreveta i probudio se, što je dijetu učinilo neefikasnom.

Nažalost, Elvis je pronađen mrtav 16. avgusta 1977. godine u svom imanju Grejslend. Zvanični uzrok smrti naveden je kao srčani udar, pri čemu mnogi spekulišu da su njegov raskalašni način života, uključujući dijetu i upotrebu lekova na recept, bili krivci.

On je 1973. godine bio hospitalizovan zbog zavisnosti od petidina, a iste godine se dva puta predozirao barbituratima. Kroz toksikološke izveštaje, medicinski istražitelji su pronašli da je Elvis imao tragove 14 lekova u svom organizmu, od kojih je 10 bilo prisutno u značajnim količinama.

