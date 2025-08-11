'Kako ide u WC sa ovolikim kandžama?' Devojka pokazala kako živi sa noktima dužim od metra i ljudi su zgroženi

„Mnogi me pitaju da li su nokti teški i kako uopšte funkcionišem sa njima,“ rekla je. „Ali iskreno, kada ih nosite, prsti vam ojačaju, i uopšte ih ne osećam kao teret.“



Jedna žena na društvenim mrežama izazvala je pažnju svojim neverovatno dugim noktima, a u duhovitom videu objasnila je kako se snalazi sa svakodnevnim obavezama.

Tiktokerka koja prkosi pravilima

Marija, poznata pod imenom nailsbry na TikToku, odbacila je zabrinutosti onih koji komentarišu njene nokte duge čak 122 cm.Da, dobro ste pročitali – ne 12 centimetra, već 122 cm. Ovaj upečatljivi detalj ne ostavlja nikog ravnodušnim.

Najčešća pitanja i odgovori

U viralnom videu, Marija je odgovorila na pitanja koja joj najčešće postavljaju.

Pogledajte u galeriji kako izgledaju i šta sve može sa njima:

Uz osmeh je otkrila i zanimljive detalje:

„Možete li da pogodite koliko ukrasa imam na ovom setu? Ako ste rekli 155, grešite – imam 156! Ovo mi je najduži set do sada, dugi su bukvalno koliko i moj torzo.“

Majka četvoro dece i majstor za multitaskingMarija je istakla da nokti ne predstavljaju prepreku u njenom svakodnevnom životu.

„Ako mogu da se brinem o bebi s ovim noktima, šta mislite, zašto ne bih mogla da radim bilo šta drugo?“

Otkrila je i da ih koristi kao kuhinjski alat dok kuva – što je izazvalo različite reakcije, prenosi Uniland.

Jedan deo videa posebno je privukao pažnju. Na pitanje kako se snalazi u intimnoj higijeni, Marija je rekla:

"Koristim bide, a kada se desi da napravim nered, sestra mi pomaže i čisti nokte – kao prava sestra.“

Međutim, ono što je šokiralo gledaoce bila je scena u kojoj čisti braon supstancu s nokta koristeći sapun. Šta god da je bilo u pitanju, nije prošlo nezapaženo.

Reakcije na društvenim mrežama

Video, objavljen 3. januara, pregledan je preko 5 miliona puta. Dok su neki zbijali šale na njen račun, drugi su izrazili divljenje zbog njene posvećenosti jedinstvenom stilu.

"Ja nikada ne bih nosila ovakve nokte, ali skidam kapu za trud,“ napisao je jedan korisnik.

Autor: D.B.