Žalba pilota Etihada nasmejala internet: Ceo svet bruji o neobičnoj primedbi na Wi-fi (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Na društvenim mrežama pojavio se neobičan izveštaj o održavanju koji je, prema tvrdnjama, podneo pilot Etihad ervejza i žalio se na internet.

Pilot je poslao izveštaj posle leta Boingom 787 iz Abu Dabija za Vašington Dales.

Zaspaćete u avionu očas posla: Metoda spavanja uz koju ćete
U dokumentu, pilot se požalio na "lošu povezanost u pilotskoj kabini", navodeći da nije mogao da pristupi "Fejsbuku, Tinderu, JuPornu/Redtjubu".

Autentičnost ovog izveštaja nije potvrđena, ali je izazvala salve smeha u komentarima na Instagramu. Mnogi su se našalili da je to najiskrenija žalba pilota ikada, dok su drugi primetili da je reč o neuobičajenom spisku prioriteta tokom leta.


Etihad ervejz se za sada nije oglasio povodom viralne objave, a ostaje nepoznato da li je pilot zaista poslao ovakvu primedbu ili je reč o vešto plasiranoj šali.

Autor: S.M.

