Zašto noću škripimo zubima? Stručnjaci otkrivaju kako da prepoznate problem i šta pomaže u ublažavanju simtpoma

Bruksizam, poznat i kao škrgutanje zubima, je relativno česta pojava koja može uticati na kvalitet sna, ali i zdravlje zuba.

Ako se stalno budite sa bolom u vilici, moguće je da patite od škrgutanja zubima – ili bruksizma, kako je medicinski poznat. Prema stomatološkoj klinici Udruženja za bruksizam, jedna od deset osoba u Velikoj Britaniji pati od ovog stanja, koje takođe može izazvati napukle i spljoštene zube, povlačenje desni i glavobolje.

Uobičajeni simptomi škrgutanja zubima uključuju:

bol ili napetost vilice

glavobolju

umor

bol ili osetljivost zuba

okrnjene, napuknute, spljoštene ili labave zube

Glavni uzroci škrgutanja zubima

Stres

- Glavni uzrok bruksizma je stres, bez sumnje. Ako nemate način da se oslobodite stresa, on ostaje u telu i može se manifestovati kao stiskanje i škripanje zubima, bez obzira da li ste budni ili spavate - kaže dr Ani Siborn, stomatolog.

Osobe sa ADHD-om su takođe sklonije ovom problemu.

Određeni lekovi

- Neki lekovi na recept, posebno antidepresivi , takođe mogu izazvati ili pogoršati bruksizam - kaže dr Anžum Džahan, kozmetički stomatolog koji škripanje zubima upoređuje sa mrštenjem ili pogrbljavanjem ramena, a da toga niste ni svesni.

Žene škripe zubima nešto češće od muškaraca, ali nije jasno da li je to zbog veće stope prijavljivanja ovog problema ili hormonskih faktora.

- Postoje neki dokazi da hormonski kontraceptivi i terapija zamene hormona mogu igrati ulogu u napetosti mišića, iako je potrebno više istraživanja - kaže Džahan.

Apneja u snu, konzumiranje stimulansa

Drugi uzroci mogu uključivati apneju u snu, konzumiranje velikih količina stimulansa poput alkohola ili kofeina i neujednačen zagrižaj – stanje koje se naziva malokluzija.

Stomatolog koji je specijalizovan za bol u vilici trebalo bi da bude u stanju da utvrdi da li je neujednačen zagrižaj uzrok vašeg bruksizma: potražite klinike koje nude tretmane za temporomandibularni poremećaj (TMD) i slobodno zatražite drugo mišljenje.

Kako da se rešite škriputanja?

Ako malokluzija nije uzrok, promene načina života mogu pomoći u kontroli bruksizma. Noćna zaštita po meri napravljena od akrila ili meke gume može zaštititi zube od oštećenja izazvanog bruksizomom.

Nedostatak magnezijuma

Neki ljudi koji pate od bruksizma primetili su poboljšanja nakon uzimanja magnezijuma.

- Magnezijum je važan za opuštanje mišića i pravilno funkcionisanje nervnog sistema - objašnjava dr Harprit Sarna.

Nedostatak magnezijuma može izazvati povećanu napetost u vilici, ali uzimanje suplemenata treba posmatrati više kao preventivnu meru nego kao način da se ovaj problem izleči.

Redovan san

Drugi važni faktori uključuju održavanje dobre higijene sna: pokušajte da idete u krevet i budite se u isto vreme svakog dana, ograničite vreme provedeno ispred ekrana, izbegavajte kofein posle 14 časova i smanjite unos alkohola jer on remeti REM fazu sna, kada se najčešće javlja škripanje zubima.

Fizioterapija vilice, masaža i osteopatija mogu pomoći u opuštanju mišića koji okružuju temporomandibularni zglob, koji povezuje donju vilicu sa lobanjom i nosi najveći deo pritiska.

Kada je neophodno posetiti stomatologa?

Pošto je moguće škrgutati zubima dok spavate ili niste svesni da se problem javlja, važno je da posetite stolatologa kako biste sprečili dalje oštećenje zuba i desni. Stomatologa može uočiti znake škrgutanja zubima tokom rutinskog stomatološkog pregleda.

Ako primetite bilo kakve znake ili simptome da vam se škrgutanje zubima pogoršava ili se ne poboljšava, kao što su bol u licu, glavobolja, bol u vilici ili oštećene zubne krunice, posetite svog stomatologa radi dijagnoze i lečenja.

Krunice ili plombe koje su čak i malo previsoke, kao i nedostatak jednog ili više zuba, mogu dovesti do nepravilnog zatvaranja usta, što dodatno opterećuje mišiće vilice. Dobra vest je da se ovi problemi često mogu vrlo lako ispraviti.

Autor: D.B.