Fotografije Josipa Broza Tita u kupaćim gaćama šokirale su Jugoslaviju: Evo kako se opštao tokom letnjih dana

Tito se tokom letnjeg perioda opuštao na divljem ostrvu Vanga gde je uživao daleko od očiju javnosti

Godine 1952. ploveći oko Briona, Josip Broz Tito ugledao je malo, divlje ostrvo po imenu Vanga. Lepota netaknute prirode osvojila ga je na prvi pogled, pa je odlučio da ga preuredi po svom ukusu. Lično je započeo čišćenje zapuštenog ostrva, koje je ubrzo postalo njegovo omiljeno utočište.

Privatna oaza sa luksuzom i radionicom

Na Vangi, pored svoje privatne plaže i luksuzne vile, Tito je imao kuću za poslugu, prostorije za lekare, foto-laboratoriju poklon od američkog predsednika Džona Kenedija i malu bravarsku radionicu, gde je usavršavao svoje davno stečene zanatske veštine. Letnje mesece provodio je ovde, uživajući u suncu, moru i miru.

Plaža od belih kamenčića

Na ostrvu u početku nije bilo plaže. Tito je dao da se ona naknadno napravi od belih kamenčića, uz veliku terasu u hladu, gde bi listao štampu i pio omiljeno piće. Plaža se nalazi tik uz mol na kome su pristajali brodovi. Izgrađena početkom šezdesetih godina, i danas ima posebnu namenu koristi je svako ko postane predsednik Hrvatske, kao ekskluzivno kupalište prilikom boravka na Brionima.

Vila Vanga — muzej dizajna 60-ih i 70-ih

Titova vila na Vangi danas je mali muzej koji čuva duh dizajna šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka. Sastoji se od nekoliko soba, a posebnu pažnju privlači makedonski salon, nekada Titova radna soba, sa raskošno rezbarenim drvenim nameštajem iz Ohrida i nameštajem od kože.

Mediteranski dnevni boravak i Jovankine odaje

Dnevni boravak bio je uređen u mediteranskom stilu, sa belim plastičnim nameštajem, elegantnim barom i espreso mašinom koju i danas mnogi dizajneri kopiraju.

Male stepenice vode do sprata, u Jovankine odaje. Nekada su tu visile fotografije Titove majke, Marije Broz, kao i originalne slike Pabla Pikasa poklon velikog umetnika, koji ih je naslikao u znak prijateljstva, u zamenu za sanduk vrhunskog dalmatinskog vina.

