OVO je jedini park na svetu gde svako ko pronađe dijamant MOŽE DA GA ZADRŽI: To se upravo dogodilo ovoj devojci (VIDEO)

Njujorčanka Mišer Foks (31) pronašla je dijamant od 2,3 karata u američkom državnom parku "Krater dijamanata" u saveznoj državi Arkanzas, nakon čega ga je iskoristila za verenički prsten.

Ona je provela više nedelja u potrazi za dragim kamenjem u jedinom javnom rudniku dijamanata na svetu, a sreća joj se osmehnula poslednjeg dana boravka.

Treći po veličini dijamant

"Nikada ranije nisam držala pravi dijamant u rukama, pa nisam bila sigurna, ali to je bio najdijamantskiji dijamant koji sam do tada videla", izjavila je Foksova.

Prema navodima nadležnih, dijamant koji je pronašla je treći po veličini od ukupno 366 otkrivenih u parku ove godine!

Park "Krater dijamanata", inače, prostire se na 37 hektara erodiranog vulkanskog kratera u blizini grada Murfisboro,

Jedinstven park u svetu

Ovaj park je jedinstven u svetu, jer posetioci mogu da zadrže svaki kamen ili mineral koji pronađu.

Čak je dozvoljeno korišćenje sopstvenog alata za kopanje, ali bez električnih ili motorizovanih uređaja.

Od 1906. godine, kada su tamo otkriveni prvi dijamanti, pronađeno je više od 75.000 komada. Najveći ikada iskopan ima 40,23 karata i poznat je pod imenom "Ujka Sem".

Autor: Marija Radić