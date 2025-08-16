Princ Vilijam i Kejt Midlton doneli veliku životnu odluku: Za njihovu porodicu više ništa neće biti isto

Nakon tri teške godine tokom kojih su princ Vilijam i princeza Kejt gradili dom sa svoje troje dece u Vindzoru, odlučili su da se presele iz Adelajd Kotidža. Odluku su doneli u nadi da će im preseljenje omogućiti novi početak, daleko od kuće u kojoj su dočekali vesti o smrti kraljice Elizabete i zloćudnim dijagnozama raka kod kralja Čarlsa i same princeze Kejt, piše The Sun.

Srećnije uspomene planiraju da stvaraju u osmoro-sobnoj kući Forest Lož, koja se nalazi u Velikom parku Vindzora, udaljenoj od Bakingemske palate i dvorca Vindzor. U toj kući planiraju da ostanu da žive čak i nakon što princ Vilijam postane kralj, a radovi na uređenju kuće stare 328 godina već su započeli. Princ i princeza o sopstvenom trošku plaćaju preseljenje, kao i sve renovacije, a i u ovoj kući nastaviće da žive bez osoblja.

Dom nudi spektakularan pogled na stadion Vembli, u kome će posebno uživati princ Vilijam, veliki zaljubljenik u fudbal. Sa druge strane, princeza Kejt već je viđena kako bira novi nameštaj, uključujući i veliki sto za čak 24 osobe.

Inside Anmer Hall where Kate Middleton is hiding amid public concerns: ‘Something is terribly wrong’ https://t.co/hzt8xuaHdv pic.twitter.com/oEhTM3lurZ — New York Post (@nypost) 11. март 2024.

- Vindzor je postao njihov dom. Međutim, tokom poslednjih nekoliko godina dok su živeli u Adelajd Kotidžu, bilo je zaista teških trenutaka. Preseljenje im daje priliku za novi početak i novo poglavlje; priliku da ostave neke od manje srećnih uspomena iza sebe. Ovo preseljenje je dugoročno. Oni to vide kao svoj dom zauvek - rekao je izvor blizak princu i princezi za The Sun.

U toku su manja renoviranja

Zahtev za građevinsku dozvolu za skromna unutrašnja i spoljašnja renoviranja Forest Loža podnet je u junu, a dokumenti pokazuju da će biti postavljena nova vrata i prozori, uklonjeni unutrašnji zidovi, obnovljeni plafoni i postavljeni novi podovi, ali nema planova za rušenje ili izgradnju nove pomoćne zgrade.

Sama kuća je poslednji put renovirana 2001. godine, tada za 1.5 miliona funti, a nakon renovacije i obnove, medijima je bio dozvoljen ulazak u kuću. Tada su otkriveni originalni kameni zidovi, raskošne štukature, ukrasi na plafonima, mermerni kamini, venecijanski prozori i hodnik sa svodom u obliku polukruga. Na imanju su tada izgrađene tri štale i dve zamenske garaže, dok su postojeće garaže pretvorene u dve odvojene kuće. Pored toga, zemljište uključuje i nekoliko vikendica, veliki ribnjak i teniski teren.

Službeni zapis iz 1972. godine pokazuje da Forest Lož ima podrum, izgrađen od crvene cigle u flandrijskom vezu, originalni krov od škriljca, šest dimnjaka, devet erker-prozora i ulazni hodnik koji vodi u centralni salon. Dom predstavlja unapređenje u odnosu na Adelajd Kotidž u kome su do sada boravili, ali je i dalje upola manji od Roajal Loža princa Endrua, koji ima 31 prostoriju.

Vest je potvrdio i portparol Kensingtonske palate za The Sun: „Porodica Vels će se preseliti kasnije ove godine.“

Autor: Marija Radić