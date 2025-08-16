Onaj ko oseća neizdrživu tugu treba da pročita reči patrijarha Pavla: Njegove mudrosti mnogima će otvoriti oči

U trenucima tuge, kada su mu se ljudi obraćali za utehu, Patrijarh Pavle nije davao prazna obećanja, već je ukazivao na duboku istinu: da bol ima svoje trajanje, ali da vera i istrajnost vode ka izlečenju.

Patrijarh Pavle ostaje upamćen kao jedan od najskromnijih i najautentičnijih poglavara Srpske pravoslavne crkve. Njegov jednostavan život, utemeljen na veri, pokajanju i uzdržanosti, bio je živi primer duhovnosti koja se ne propoveda rečima, već delima.

Nikada nije posedovao automobil ni mobilni telefon, nije gledao televiziju niti čitao novine. Vozio se gradskim prevozom, obavljao fizičke poslove, nosio iste cipele godinama i ustajao rano, živeći po pravilima evanđelske skromnosti. Zabeleženo je mnogo anegdota koje potvrđuju njegovu svakodnevnu bliskost sa narodom i doslednost u veri. Jednom prilikom, kada mu je ponuđeno da se vozi luksuznim automobilom, izašao je rekavši:

- Neka vam je Bog na pomoći, pokazujući da ne želi da odstupi od svojih načela čak ni iz kurtoazije.

U trenucima tuge, kada su mu se ljudi obraćali za utehu, Patrijarh Pavle nije davao prazna obećanja, već je ukazivao na duboku istinu: da bol ima svoje trajanje, ali da vera i istrajnost vode ka izlečenju.

Jedna od njegovih najpoznatijih izjava o tuzi

- Tuga ne traje zauvek i onaj ko izdrži do kraja, taj će se spasiti tuge.

Ovo nije bio samo savet, već putokaz. Pavle je često podsećao da je život borba između dobra i zla, između onoga što čoveka uzdiže i onoga što ga ruši. Govorio je:

- Taj put je tesan i uzak i tesna su vrata što vode u život. A kako su široka vrata i širok put što vodi u propast, mnogo je njih koji njim idu. Dakle, to su dve mogućnosti, ili, kako kaže Boža Knežević, čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se zastidi.

Njegove reči nisu imale težinu zato što su bile glasne, već zato što su dolazile iz duhovne tišine čoveka koji je živeo ono što je govorio. Patrijarh Pavle nije verovao u lak put, ali je verovao u smisao strpljenja i snagu dobrote.

Za mnoge je postao simbol utehe i tihe snage. Njegova poruka tužnima nije bila da zaborave, već da izdrže. I da kroz veru pronađu novu svetlost - ne onu koja briše bol, već onu koja ga pretvara u mudrost.

Autor: A.A.