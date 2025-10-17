Ova skrivena funkcija 'jede' bateriju na telefonu svaki dan, a da to ni ne znate: Mnogi su je uključili samo jednom i zaboravili

Neki ljudi moraju da pune bateriju telefona gotovo svakog dana. To se najčešće dešava kod starijih uređaja, ali ulogu mogu da imaju i određene funkcije — čak i one koje ste možda koristili samo jednom u životu, a i dalje troše mnogo energije.

Mobilni telefoni postali su neizostavni deo naših života. Velika većina građana danas koristi pametne telefone, koji nam u mnogome olakšavaju svakodnevicu.

Više od polovine stanovnika Češke već plaća upravo mobilnim telefonom. Ipak, ovo praktično pomagalo istovremeno je i veliki „požder energije“. Potpuno izbeći potrošnju nije moguće, ali mnogi korisnici ni ne znaju da u pozadini rade funkcije koje nepotrebno troše bateriju. Neke od njih mogu da potroše i mobilne podatke.

Ovo troši najviše energije

Pametni telefon danas je i komunikator, i računar, i televizor u džepu. Osim toga, može da funkcioniše i kao mala Wi-Fi mreža. Za to je namenjena funkcija koja se zove hotspot. Kada je uključite, vaš telefon šalje signal drugim uređajima u blizini, koji mogu da se povežu i koriste vaš internet. U nekim situacijama to može biti vrlo praktično. S druge strane, nije iznenađenje što upravo uključen hotspot znatno povećava potrošnju baterije.

Stariji telefoni često imaju već istrošene baterije, pa se brže prazne. Ako hotspot ostane uključen, on nastavlja da troši energiju čak i kada nijedan uređaj nije povezan. Mnogi korisnici uključe ovu opciju jednom — i jednostavno zaborave da ona i dalje radi u pozadini, često mesecima. Hotspot pritom stalno održava jačinu signala, što dodatno iscrpljuje bateriju.

Hotspot troši i mobilne podatke

Ako je hotspot stalno uključen, drugi ljudi u okolini ga mogu videti — a neki će pokušati i da se povežu. Tako ne samo da funkcija smanjuje trajanje baterije, već i „jede“ vaš internet paket. Takvo rešenje ima smisla jedino ako imate neograničene podatke. U suprotnom, vrlo brzo možete ostati bez interneta, a zatim platiti dodatne troškove kod operatera — i to ne male.

Mobilni podaci generalno „gutaju“ energiju

Istraživanja su pokazala da je korišćenje mobilnih podataka energetski zahtevnije od korišćenja Wi-Fi mreže. Zašto? Mobilni signal često dolazi sa udaljenijih baznih stanica nego što je slučaj s Wi-Fi ruterima. Ako je signal slab, telefon troši više energije kako bi održao vezu. Kada se krećete, uređaj mora stalno da se prebacuje s jedne bazne stanice na drugu, što dodatno ubrzava pražnjenje baterije.

Kako sačuvati bateriju pametnog telefona

Ušteda je moguća i jednostavna. Pre svega — isključite hotspot kada ga ne koristite i, kad god je moguće, povezujte se na Wi-Fi mreže umesto da koristite mobilne podatke. Ako primetite da telefon punite sve češće, možete preduzeti i sledeće korake:

Smanjite osvetljenje ekrana — ekran je jedan od najvećih „potrošača“ energije. Takođe možete smanjiti vreme automatskog gašenja ekrana.

Isključite nepotrebne funkcije kada ih ne koristite: osim hotspota, to su Wi-Fi, Bluetooth, GPS i NFC (bežična tehnologija za brzu i sigurnu razmenu podataka na maloj udaljenosti).

Zatvorite aplikacije koje rade u pozadini — među najvećim „krivcima“ često su društvene mreže poput Fejsbuka.



Na taj način značajno ćete produžiti trajanje baterije — i smanjiti potrebu za svakodnevnim punjenjem.

Autor: Iva Besarabić