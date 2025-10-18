Kako je Adrijana Lima za manje od 2 godine smršala do besvesti: Evo šta radi kad je niko ne gleda

Victoria’s Secret se vratila na pistu u Njujorku, a Adrijana Limaje odmah privukla najveću pažnju. Njena pojava bila je emotivan trenutak za sve ljubitelje brenda – elegantna, moćna i samouverena, Adrijana je izgledala kao da je vreme stalo i da i dalje šeta u vrhuncu karijere.

Mnogi su komentarisali da njen izgled podseća na sam početak njenog puta u svetu mode, kada je briljirala na svetskim pistama i postala jedan od najprepoznatljivijih Victoria’s Secret anđela.

Iako sada izgleda besprekorno, pre samo dve godine Adrijana se suočavala sa negativnim komentarima i kritikom svog izgleda nakon porođaja. Višak kilograma i medijski pritisak izazivali su stres, ali ona je pokazala izuzetnu odlučnost i disciplinu. Njen povratak na pistu dokazao je da žene mogu sve kada žele – linija joj je dovedena do savršenstva, a forma je impresivna, baš kao na početku karijere.

Adrijana radi sa Kirkom Mejersom, osnivačem Dogpound Gym, koji sarađuje i sa poznatim pevačima i modelima poput Tejlor Svift, Džasmin Tuks i Romi Strijd. Mejers ističe:

"Ona ne šali se kada je u pitanju fitnes. Svi ostali modeli traže inspiraciju od nje. Poznata je po najintenzivnijim treninzima, a ostali Victoria’s Secret anđeli govore o njoj sa izuzetnim poštovanjem i divljenjem."

Njeni treninzi uključuju mnogo kardio vežbi, a Instagram nudi uvid u to kako Adriana savladava zahtevne vežbe sa preskakanjem konopca, boksa, vežbi za trbušne mišiće i bacanja medicinske lopte. Uprkos svojoj slavi, ostaje izuzetno prizemna i ljubazna:

"Nikada ne biste pretpostavili da je poznata da to niste znali. Super je prizemna i ljubazna, ima veliko srce, a možda i najvažnije – neverovatna je majka i čovek." – rekao je Mejers za Vogue.

Adrijana menja svoje treninge kako bi telo stalno iznenađivala i izazivala. Isprobala je mnoge programe, uključujući 54D, koji kombinuje HIIT, planove ishrane i terapiju oporavka za kondiciju. Iako joj 80% treninga čini boks, Adrijana takođe voli preskakanje konopca, dizanje tegova, jogu i Lagree – vežbe koje kombinuju snagu, kardio i pilates na Reformer spravama.

Doslednost je ključ njenog uspeha: trenira gotovo svakog dana, a jednom nedeljno uzima slobodan dan. Kako sama kaže:

"Svaki dan sam u teretani. Ako nisam tamo, vežbam negde, čak i u svojoj spavaćoj sobi."

Ova posvećenost, disciplina i balans između intenzivnog treninga i oporavka omogućili su Adriani da povrati i zadrži savršenu liniju posle trudnoće, a njen izgled na nedavnoj Victoria’s Secret reviji bio je dokaz da ništa ne može da stane na put ženinoj odlučnosti i snazi volje.



Zaključak

Adrijana Lima je primer kako kombinacija doslednog treninga, raznovrsne rutine i mentalne snage može doneti izvanredne rezultate. Njena transformacija pokazuje da nije dovoljno samo izgledati dobro – važno je ulagati u telo, ali i u duh, i biti posvećen sebi i svom zdravlju. Sa svakim korakom na pistama, ona inspiriše žene širom sveta da se nikada ne predaju i da veruju u moć sopstvene discipline i odlučnosti.

Autor: D.Bošković