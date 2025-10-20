Nada je dala čitulju za Gadafija: Iza njenog gesta krije se NEVEROVATNA PRIČA

Pre tačno 14 godina ubijen je pukovnik Muamer el Gadafi, lider Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije, a ove godišnjice setio se i neko iz Srbije!

Naime, u jednim dnevnim novinama osvanula čitulja jednom od najupečatljivijih lidera Libije - Muameru el Gadafiju.

Čitulja je izazvala čuđenje na društvenim mrežama, a retki znaju da nju svake godine objavljuje Nada Sekulić, Beograđanka koja je bila njegova medicinska sestra, a koja kaže da je za nju Gadafi bio rod rođeni.

- Nedostaješ vođo svom narodu Libije. Čuvamo te od zaborava, počivaj u miru predsedniče Gadafi - navodi se u čitulji.

Ona je svojevremeno za srpske medije ispričala da je 1985. godine preko Zavoda za tehničku saradnju sa prijateljskim nesvrstanim zemljama otišla u Libiju.

- Nas 80 je otišlo u Bengazi, u vojnu bolnicu. Tu sam bila nepuna dva meseca, kada je došao jedan čovek, meni nepoznat, i pitao me da li bih htela da radim za predsednika Libije Muamera Gadafija. Naravno da sam bila zabezeknuta i rekla da bi mi bila čast. Mislila sam da se neko šali. Međutim, nije bila šala. On me je izveo, doveo u jedan kamp, tamo je bila vojska i bila sam ja, čekali smo ga, on se pojavio oko pola dva posle ponoći. Do tada nisam verovala da je to to. Ušao je na vrata sa blagim osmehom, jer on je bio ozbiljan čovek i vrlo retko se smejao. Osmehnuo se i pružio mi je ruku, to je inače velika čast, i rekao je ja sam Muamer El Gadafi, ja sam rekla da mi je drago i da sam ja Nada Minić, tada sam bila Minić - prisetila se Nada i dodala da je Gadafi bio "njena duša“ i da se plaši da se ne rasplače kada o tome priča jer je njega i libijski narod osećala kao svoju familiju.

Kako kaže, dali su joj dve nedelje slobodno da dođe u tadašnju Jugoslaviju da sahrani svoju majku, a da se ona za devet dana vratila u Libiju.

Nada je ispričala da je tada Gadafi došao da joj izjavi saučešće kada se vratila u Libiju i dodala da je tom prilikom rekao da mu je žao što su joj se desile porodične tragedije i da može da računa na njega jer je ona "ćerka Libije".

Sve vreme američkog bombardovanja Libije 1986. godine, bila je uz Gadafija, iako su mnogobrojni službenici i lekari napuštali Libiju. Nada je ostala narednih godinu i po i zato je odlikovana libijskom Zlatnom medaljom zasluga za narod prvog stepena.

