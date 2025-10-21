AKTUELNO

Extra

Zašto psi laju na neke ljude? Stručnjaci otkrili razlog - iznenadićete se

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Psi ne reaguju isto na sve ljude na neke skaču od sreće, dok na druge laju ili pokazuju nelagodu. Stručnjaci objašnjavaju da iza toga stoji spoj njuha, instinkta i iskustva.

Njihov izuzetno razvijen njuh omogućava im da osete mirise koje ljudi ne primećuju parfeme, miris drugih životinja ili hemikalija što može izazvati nesigurnost ili odbrambenu reakciju. Takođe, način na koji se neko kreće ili gleda psa može ga uznemiriti, posebno ako su pokreti nagli ili pogled prodoran.

Za godinu dana, uprkos pritiscima, SNS nije napustio nijedan funkcioner

Ako je pas ranije imao loše iskustvo s osobom sličnog izgleda ili glasa, može instinktivno reagovati lajanjem. A kada proceni da neko predstavlja pretnju vlasniku, proradi njegov zaštitnički instinkt.

Psi laju na određene ljude iz razloga koje često ne primećujemo, ali koji za njih imaju smisla. Razumevanje tih signala pomaže vlasnicima da bolje upoznaju i umire svoje ljubimce.

Autor: D.Bošković

#Ljudi

#Pas

#Psi

#razlog

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Da li znate zašto psi ne laju uvek na sve ljude već samo na neke? Iznenadiće vas ovaj odgovor

Lifestyle

Evo zašto psi ignorišu neke ljude: Mogu da nanjuše ono što mi ne primećujemo

Zadruga

Atmosfera dosegla vrhunac: Munja skočio na stolicu, pa zapevao u duetu sa Terzom (VIDEO)

Lifestyle

Budite se tokom „vučjeg sata“? Postoji razlog zašto se to dešava baš u određeno vreme

Lifestyle

Zašto psi zevaju? Razlog može da bude mnogo više od pospanosti

Lifestyle

Nikako veš u mašini nemojte da perete na 30 ili 40 stepeni: Stručnjaci objašnjavaju zašto