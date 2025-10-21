Koji je Titov najvredniji poklon koji je ikada dobio: Čuva se u muzeju, a stigao je iz svemira

U Muzeju Jugoslavije čuvaju se četiri kamenčića s Meseca, poklon Nila Armstronga i Baza Oldrina Josipu Brozu Titu. Ovaj dragoceni dar, koji je 1970. poslao američki predsednik Nikson, svedoči o posebnoj ulozi Jugoslavije tokom Hladnog rata.

Josip Broz Tito, dugogodišnji lider Jugoslavije, bio je poznat po svojoj bogatoj kolekciji poklona iz celog sveta. Ovi pokloni, dobijeni tokom njegovih brojnih zvaničnih poseta i diplomatskih susreta, svedoče o njegovom uticaju i poštovanju koje je uživao na globalnoj sceni.

Danas se većina tih vrednih predmeta iz kolekcije Josipa Broza Tita čuva u Muzeju Jugoslavije u Beogradu, gde posetioci mogu da zavire u fascinantnu zbirku koja obuhvata sve, od egzotičnih umetničkih dela do dragocenih ručno izrađenih predmeta.

Ipak, jedan poklon posebno se izdvaja po svojoj posebnosti i dragocenosti. Četiri kamenčića koje su Nil Armstrong i Baz Oldrin doneli sa Meseca završili su kod Tita, a danas se čuvaju u gore pomenutom muzeju.

Istoričarka Nevena Kovačević je na Instagram stranici Putevima srpske istorije podelila tu zanimljivost.

"Četiri kamenčića koje su Nil Armstrong i Baz Oldrin doneli sa Meseca, a Ričard Nikson ih poslao Josipu Brozu Titu 1970. vrede neverovatnih 500.000 dolara, prema proceni NASA-e. Kamenčići koji su poslati narodu Jugoslavije, nalaze se u Muzeju Jugoslavije“, navodi Nevena Kovačević pa dodaje:

"Pre nego što su kamenčići stigli u Jugoslaviju, nju su posetili astronauti koji su bili na mesecu što je bila velika čast. Trojica astronauta su od Tita dobili Orden Jugoslovenske zvezde s lentom, a potom su se provozali otvorenim autom centrom Beograda. Tim povodom je u Beogradu bilo veliko slavlje i mnogo ljudi je izašlo na ulice da vidi ovo dešavanje. Nikson je naredne godine poslao kamenje u Jugoslaviju. Pored kamenja od ogromne vrednosti, astronauti su doneli zastavu FNRJ koja je putovala sa njima na Mesec i vratila se. To što je Nikson narodu Jugoslavije poklonio kamenčiće s Meseca, a trojica astronauta posetila Jugoslaviju, jedinu komunističku zemlju na njihovoj ruti, govori o jedinstvenoj poziciji koju je Jugoslavija imala u toku Hladnog rata“, navela je Nevena Kovačević.

Autor: S.M.