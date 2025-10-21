VEČERAS STIŽE METEORSKI PLJUSAK ORIONID: Spremite se za spektakl na nebu

U noći između 21. i 22. oktobra 2025. u veličanstvenom meteorskom pljusku Orionid zvezde padalice ispunjavaju najveće želje.

Prema astronomiji i horoskopu, svakog oktobra nebo priređuje spektakularnu predstavu - meteorski pljusak Orionid. To je jedan od najlepših i najdinamičnijih nebeskih događaja jeseni.

Meteorska kiša Orionid traje od 2. oktobra do 7. novembra, ali će u noći 21. i 22. oktobra biti najvidljivija jer Zemlja će tada proći kroz trag koji je ostavila čuvena Halejeva kometa, a desetine zvezda padalica će osvetliti atmosferu naše planete. Orionid je astronomski fenomen – meteorski pljusak koji nastaje kada Zemlja prolazi kroz rep materijala koji je ostavila Halejeva kometa.

Šta je meteorski pljusak Orionid?

Orionid je godišnji meteorski pljusak koji se javlja kada Zemlja pređe orbitu Halejeve komete (1P/Halley). Dok prolazi, kometa ostavlja za sobom čestice prašine i mikroskopske ostatke. Kada se Zemlja sudari sa ovim česticama, one sagorevaju u atmosferi brzinom od približno 66 kilometara u sekundi, stvarajući svetle tragove - meteore.

Ime meteorskog roja potiče od sazvežđa Orion, gde se nalazi tačka iz koje meteori izgledaju kao da izleću. Ovaj deo neba je lako pronaći - nalazi se blizu svetle, crvenkaste zvezde Betelgez. Sledeći povratak Halejeve komete očekuje se 2061. godine.

Šta čini meteore Orionida posebnim?

Orionidi su poznati po svojoj izuzetnoj brzini. Zbog brzog ulaska u atmosferu, često ostavljaju za sobom duge, postojane tragove - jonizovane gasne repove - koji mogu ostati vidljivi na nebu nekoliko sekundi nakon što sam meteor nestane. Povremeno uključuju posebno svetle vatrene lopte, uporedive po sjaju sa planetom Venerom, koje svetle zeleno ili žuto.

Vrhunac meteorskog pljuska Orionid 21. oktobra

Vrhunac meteorskog roja 2025. godine očekuje se u noći između 21. i 22. oktobra. Zvezde Orionida aktivne su do 7. novembra, kada se može videti najveći broj meteora - do 20 bleskova na sat pod vedrim nebom i minimalnim svetlosnim zagađenjem.

Najbolje vreme za posmatranje je posle ponoći i pre zore, kada se sazvežđe Orion izdiže više na jugoistočnom horizontu. Što se više izdiže, to će više meteora biti vidljivo. Godine 2025. uslovi će biti povoljni: Mesec neće ometati pogled, što znači da će slabi meteori biti jasno vidljivi čak i golim okom.

A noć 21. na 22. oktobar se smatra centrom aktivnosti roja zvezda, kada Zemlja prolazi kroz najgušći deo prašinskog traga Halejeve komete. Iako aktivnost Orionida traje skoro tri nedelje, upravo na taj dan roj dostiže gustinu, što značajno povećava verovatnoću viđenja "roja zvezda".

Autor: S.M.