Sutra se obeležavaju Sveti mučenici Evlampija i Evlampije: Vernici obavezno da izgovore OVO za mir u porodici

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra obeležavaju dan posvećen Svetoj Evlampiji i Svetom Evlampiju - sestri i bratu koji su zbog svoje vere i hrabrosti proglašeni za svete mučenike.

Veruje se da Bog na ovaj dan posebno čuva sve one koji štite slabije od sebe i ostaju verni svojim uverenjima, čak i kada su pred najvećim iskušenjima. Sveti Evlampije i Evlamipija smatraju se zaštitnicima braće i sestara širom sveta.

Hrabrost usred progona hrišćana

Tokom progona hrišćana u vreme cara Maksimilijana, mladi plemić Evlampije iz Nikomidije otišao je u grad po hleb za one koji su se krili po pećinama i pustinjama.

Na ulazu u grad video je naredbu o gonjenju hrišćana, pročitao je naglas i pocepao - znak otvorenog prkosa caru i neveri. Odmah je uhapšen i izveden pred sud.

Mučenja koja nisu slomila veru

Sudija ga je prvo pokušao ubediti da se odrekne Hrista, ali kad to nije uspelo, naredio je mučenja. Udaran metalnim oruđem, ranjavan i bacan na usijano gvožđe, Evlampije je sve podnosio sa mirom i snagom. Kada su ga odveli u paganski hram, razbio je kip boga Marsa i time pokazao da je vera jača od idola.

Sestra koja je izabrala stradanje

Kada je čula da joj muče brata, Evlampija je došla u grad i zatražila da strada zajedno s njim. Zbog te hrabrosti i nepokolebljive vere i ona je bila izložena strašnim mukama - obešena za kosu, tučena, ubačena u kotao sa ključalom vodom i u usijanu peć. Prema hrišćanskom predanju, voda se ohladila, a vatra ugasila.

Na kraju su oboje pogubljeni odsecanjem glave.

Vernost, čast i moć molitve

Sveti Teofan Nastojatelj napisao je u 9. veku Kanon u njihovu čast, jer se tada verovalo da se uz njihove mošti događaju isceljenja. Brat i sestra ostali su zauvek simbol čiste vere, odanosti i snage duha. Vernici se na njihov dan mole za mir u porodici, ljubav među braćom i sestrama i Božju zaštitu nad domom.

Tropar

- Mučenici Tvoji, Gospode, u stradanju svome primili su nepropadljivi venac od Tebe, Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju, mučitelje pobediše, a razorivši nemoćnu drskost demona - njihovim molitvama spasi duše naše.

Autor: Iva Besarabić