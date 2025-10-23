AKTUELNO

ČIN KULTURNOG PATROITIZMA – Slika Paje Jovanovića 'Kartaši' u hotelu Ramonda čuva nacionalnu baštinu

Remek-delo koje je decenijama bilo deo privatnih kolekcija, sada je prvi put predstavljeno u javnosti.

Jedno remek-delo srpskog i svetskog slikarstva decenijama je bilo deo privatnih kolekcija,skriveno od očiju javnosti, a sada je zasijalo u punom koloritu i stopilo se sa idiličnim jesenjimpejzažem planine Rtanj. Slika Paje Jovanovića „Kartaši” svečano je predstavljena danas uhotelu Ramonda, a ova istorijska akvizicija je mnogo više od obične kupovine umetničkog dela,ona predstavlja pravi čin kulturnog patriotizma.

Slika koja do sada nije bila poznata javnosti lako je mogla da pronađe put do bogatihkolekcionara u inostranstvu, ali iz hotela Ramonda poručuju da je presudna bila njihova želja daovo nacionalno blago ostane u Srbiji. I to baš na mestu koje se, sa svojom kolekcijom od 300slika, bibliotekom sa više od 3.000 naslova i bogatim umetničkim programom, već pozicioniralokao jedan od ključnih stubova kulturnog života Srbije.

„Ramonda je hotel, ali je pre svega jedna velika porodica. Stvaramo nešto potpunoautentično, prostor za dušu i telo, a specifično je to da smo postali ambasadori Srbije, a onda iIstočne Srbije. Sasvim slučajno je slika došla u naše ruke. Porodica Stepanović voli kulturnadela. Pozvani su da pomognu da se pronađe kupac u inostranstvu, ali kada su otišli da videsliku, zaljubili su se u nju i shvatili da treba da postane deo porodične kolekcije. I tako je onastigla u naš hotel. Svi gosti, ali i oni koji dolaze samo na kafu, mogu da uživaju u ovom remek-delu”, istakla je Tijana Šipka, menadžer prodaje i marketinga u hotelu Ramonda.

KULTURNI DOGAĐAJ PRVOG REDA ZA REGION

Paja Jovanović je bio jedan od najvećih srpskih slikara, ključna figura u epohi realizma i uočuvanju srpskog identiteta, a akvizicija njegove slike „Kartaši” je pravi primer kako se čuvanacionalna baština i stvara neraskidiva veza srpskog naroda sa jednim umetničkim delom.

„Ta slika nastala je 1934. godine, po hronologiji to je pozno stvaralaštvo, gde on uveliko slikaportrete, ali tematski i žarnovski gledano, ona bi pripadala onom prvom periodu, gdeuglavnom slika žanr scene, pa to malo zbunjuje ljude. Reč je o slikaru koji je živeo čitav vek,ostavio je u tom periodu ogroman opus od preko 1.100 dela najrazličtiih žanrova, motiva itema. Njegovo slikarstvo nikako ne treba posmatrati linearno. Ovo je slika na kojoj seprikazuju muške figure, u jednom tipičnom muškom ritualu, trenutku dokolice, razbribrige,oni sede u ambijentu krčme i kartaju se. Dakle, Jovanović se tematski vraća onome od čega jekrenuo. To je slikar koji je u zenitu slave stvarao, neopterećem slavom, zato ne čudi što se utim poznim godinama stvaralaštva vratio ovim temama”, pojasnila je Marija Simonović,istoričarka umetnosti, koja je čestitala upravi hotela na izvanrednoj kolekciji i što je u svojeskute primila jedno značajno umetničko delo.

Ona je na kraju istakla da je ovo bio „kulturni događaj prvog reda za region“, a AleksaStepanović se u ime cele porodice zahvalio zvanicama, poželeo im da se u Ramondi uvekosećaju kao kod kuće i svečano otkrio sliku koja će zauzimati centralno mesto u hotelu. Ali i nakulturnoj mapi Srbije.

Autor: Jovana Nerić

