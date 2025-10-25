Ako sanjate Svetu Petku, za to postoje samo dva razloga: Evo zašto svetiteljka dolazi u san i šta to znači

Pravoslavni vernici 27. oktobra proslavljaju Svetu Petku, a evo koji običaji i rituali su povezani sa ovim praznikom. Svetu Petku mnogi smatraju za zaštitnicu, a veruje se da posebno štiti i pomaže ženama, deci i starim osobama.

Vernici joj se obraćaju molitvom, posebno žene, kako bi im pomogla u životnim nevoljama. Pored hramova posvećenih Svetoj Petki često se nalaze izvori i veruje se da je voda sa tih izvora lekovita i da podstiče isceljenje.

Prema narodnom verovanju, Sveta Petka se vernicima često javlja u snu iz dva razloga:kako bi pružila utehu i donela dobre vesti ili kao vid upozorenja da pravimo greške.

Prema starom običaju, ovoj svetiteljki se na praznik odaje poštovanje molitvom, pali se tamjan i izbegavaju se teški kućni poslovi.

Dan Svete Petke nije samo hrišćanski praznik, već i krsna slava mnogih pravoslavnih vernika u Srbiji koji smatraju da je ova svetiteljka zaštitnica njihovog doma.



Prva molitva – molitva Svetoj Petki za sreću i zdravlje

Sveta Petko, Božja svetiteljko, moli Boga za nas.

Udostojila si se gledanja lica Božja kao čedo našeg naroda, slavna Petko svetiteljko, pa imamo slobodu tebi govoriti, srodnici našoj, i tebe moliti za spasenje duša naših.

Slava si i pohvala Beogradu, gde čudotvorna voda tvoja privlači množine mnoge, kao negde Vitezda, i daje slepima vid, uzetim zdravlje, malaksalim snagu, i svima bodrost i radost, Hristova device, naša pomoćnice.

Budi i nadalje prestonome gradu srpskom, utvrdi ga u Pravoslavlju, pomozi vernima, podigni nedužne i tužne, u usnulim u Gospodu precima našim, braći i deci, izmoli večni pokoj i večno spasenje, sveta Petko, Božija Svetiteljko.

Svima pomozi, pa i meni ne odmozi. Dobre u dobru složi, i svako im dobro umnoži. Da se kroz tebe proslavi Bog u Trojici, u vekove vekova.

Amin.

Autor: S.M.