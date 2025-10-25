U pećini u Kini otkrivena 52 fosila džinovskih pandi: Naučna ekspedicija dala rezultate

AKTUELNO

Ukupno 52 fosila džinovskih pandi otkriveno je u pećini Šuanghe u jugozapadnoj kineskoj provinciji Guejdžou, što Šuanghe čini lokalitetom sa najvećim brojem takvih fosila na svetu, saopšteno je na konferenciji povodom 24. Međunarodne ekspedicije za istraživanje pećina.

Kako je prenela agencija Sinhua, među 52 fosila je i šest otkrivenih tokom nedavne naučne ekspedicije.

"U pećini Šuanghe otkriveni su mnogobrojni fosili sisara, među kojima su fosili džinovskih pandi najistaknutiji", rekao je Vang Dejuan, saradnik naučne službe Instituta za planinske resurse Akademije nauka Guejdžou.

Sinhua navodi da su fosili dokaz da su džinovske pande živele u Guejdžou od pre 100.000 godina do pre nekoliko stotina godina, formirajući relativno kontinuirani hronološki niz.

Analiza zuba pokazala je da su ove džinovske pande većinom bile mlade jedinke.

Brojne kosti udova i lobanje pronađene na lokalitetu takođe su omogućile istraživačima da prouče evolutivne promene u telesnoj težini vrste.

Studija je otkrila da su džinovske pande dostigle svoju maksimalnu telesnu težinu tokom srednjeg pleistocena, nakon čega je ona počela da se smanjuje dok se nije razvila do sadašnjeg nivoa.

Ukupne dužine 439,7 kilometara, pećina Šuanghe je najduža pećina u Aziji i treća po dužini na svetu.

