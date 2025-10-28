BIO JE POZNAT PO INOVATIVNIM METODAMA! Bez Stiva Džobsasvet tehnologije ne bi bio isti: Ova dva pitanja su bila presudna da kandidat dobije posao

Svrha "testa piva" bila je da bolje razume osobu koja sedi ispred njega i proceni odgovara li njen stav kulturi kompanije.

Stiv Džobs, suosnivač Apple-a, bio je poznat po svojim inovativnim i nekonvencionalnim metodama. Potencijalni zaposleni morali su se i te kako da se potrude kako bi impresionirali izvršnog direktora jedne od najvećih svetskih tehnoloških kompanija.

Iako su ga mnogi opisivali kao jednog od najzahtevnijih ljudi u industriji, činjenica je da je Džobs postizao izvanredne rezultate. Bio je poznat po beskompromisnom i direktnom pristupu, ali svet tehnologije danas ne bi bio isti bez njega.

Neformalni razgovor uz pivo

Pakako je čovek koji je uvek težio višem pronalazio prave ljude za svoj tim? Odgovor je jednostavan - uz pivo. Džobs bi kandidate za posao u Apple-u često vodio u šetnju i na pivo kako bi stvorio opušteniju atmosferu i podstakao ih da se otvore.

Cilj ovog neformalnog razgovora bio je da vidi kakvi su kandidati izvan strogo poslovnog okruženja. Umesto klasičnih pitanja, Džobs bi ih pitao nešto jednostavno poput: "Šta ste radili prošlog leta?" ili dublje, na primer: "Kada ste poslednji put nešto postigli?"

Za Džobsa nisu postojali tačni ili pogrešni odgovori. Svrha "testa piva" bila je da bolje razume osobu koja sedi ispred njega i proceni odgovara li njen stav kulturi kompanije. Na kraju krajeva, u svom timu nije želeo ljude koji nisu u potpunosti kompetentni ili nemaju pravi način razmišljanja.

U potrazi za najboljima

Džobs je otvoreno priznavao da je tražio isključivo vrhunske kandidate, koje je nazivao "A-igračima".

Jednom prilikom je izjavio: "Otkrio sam da kada okupite dovoljno A-igrača, kada prođete kroz neverovatan posao pronalaženja tih A-igrača, oni stvarno vole da rade jedni s drugima. Jer nikada pre nisu imali priliku za to."

Čini se da je ova strategija zapošljavanja urodila plodom. Upravo je s takvim timom Džobs svetu predstavio revolucionarne uređaje poput iPoda, iPhonea i iPada, pre nego što je preminuo od raka pankreasa 2011. godine.

Autor: Jovana Nerić