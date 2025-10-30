Mladić osvojio 8,5 miliona evra na lutriji: Svi pričaju o onome što je uradio sledećeg dana

Džejms Klarkson (James Clarkson), dvadesetogodišnji pripravnik gasnog inženjera iz Karlajla (Carlisle), iznenadio je sve svojom pričom kada je osvojio neverovatnih 8,5 miliona evra na nacionalnoj lutriji – i već se sledećeg dana vratio na posao.

Naime, iako je osvojio džekpot, sutradan je nastavio da odčepljuje zapušene odvode, jer kako kaže, važno je imati razlog da ustaneš svakog dana.

Mladić je kupio srećku za 120 funti, a potom slučajno pogledao aplikaciju koja mu je otkrila da je upravo on srećni dobitnik. „U početku nisam verovao, mislio sam da sanjam“, rekao je za list The Metro.

Nakon što je nazvao svog oca, Stivena (Stephen), vratio se kući kako bi potvrdio neverovatan ishod sa svojom porodicom. Tek u 9 ujutro, kada je proradila telefonska linija za pomoć vezana uz lutriju, bio je potpuno siguran da je ta srećka doista bila njegov ‘pasoš za bogatstvo’, prenosi Dnevno.hr.

Dan je potom protekao u posetama rodbini, emotivnim telefonskim pozivima i porodičnom ručku sa pečenom govedinom i šampanjcem, koji su priredili njegovi baka i deka. Uprkos euforiji, Džejms je zadržao smirenost, odmah pokazujući svoju prizemljenu prirodu. „Bilo je teško, ali to je stvarnost.“

Iako bi mnogi na njegovom mestu uzeli dugu pauzu ili planirali život bez rada, Klarkson to nije učinio – već je nastavio da živi svoj uobičajeni život. Ponovo je obukao radni kombinezon i krenuo na teren. „Bio sam napolju na hladnoći i čistio zapušene odvode dan nakon što sam saznao da sam pobedio. Bilo je teško, ali to je stvarnost. Ne mogu da prestanem da radim; previše sam mlad“, objasnio je.

Njegov cilj je i dalje da se kvalifikuje kao inženjer za vodoinstalacije i grejanje, nastavljajući da profesionalno napreduje bez da ga iznenadna sreća omete. Ova odluka donela mu je veliko poštovanje kolega i britanske javnosti, koji u njemu vide primer skromnosti i razboritosti.

He’s a winner!

Sending a huge congratulations to James, who’s won £7.53 million on Lotto 🎉 pic.twitter.com/uh5HA9KrTW — The National Lottery (@TNLUK) 15. јануар 2025.

Uprkos ulasku u svet milionera, Džejms želi da zadrži rutinu koja mu pruža stabilnost i svakodnevnu motivaciju. Ipak, odlučio je malo da se počasti – poklonio je svojoj devojci Guči (Gucci) torbu, kupio sebi dve dizajnerske jakne i planira odmor na luksuznoj destinaciji. No, njegovi glavni planovi vezani su za porodicu – Klarkson je objavio da namerava da otplati hipoteku svojih roditelja, što je duboko dirnulo njegovu majku i oca. „Vrlo smo bliska porodica, vest se brzo proširila i svi smo se okupili da proslavimo“, rekao je.

Njegov zreo i uravnotežen odnos prema bogatstvu izazvao je divljenje mnogih. Uprkos velikom dobitku, Džejms i dalje smatra da je posao ključan deo njegovog života. Sledeći očev savet, priseća se da mnogi milioneri biraju da nastave da rade jer im svakodnevni cilj pomaže da ostanu prizemljeni. „Važno je imati razlog da ustaneš svakog dana“, ponovio je.

Njegova priča je podsetnik da istinska vrednost nije u novcu, već u karakteru. U vremenu u kojem mnogi jure skupe automobile, luksuzan život i markiranu odeću, koji po njima diktiraju pojam uspeha, ovaj mladić pokazao je da skromnost, radne navike i odgovornost još uvek vrede i imaju težinu.

Džejms Klarkson je dokaz da bogatstvo nema smisla ako ne znaš ko si i ako nisi srećan – posebno danas, kada je svet pun primera ljudi kojima se život, nakon dobitka na lutriji, drastično pogoršao.

Autor: Marija Radić