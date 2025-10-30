U strahu od kraja sveta odlučio je da napravi Nojevu barku: Tvrdi da nas apokalipsa čeka OVOG datuma (VIDEO)

Svakih par godina pojavi se neko na internetu da nam kaže kako je kraj sveta blizu, ili, ako nije kraj sveta, onda je u pitanju neka kataklizmična pojava koja će promeniti naše živote, poput predviđanja o globalnom ratu, masovnoj gladi ili vanzemaljskim invazijama.

Najnovija spekulacija o apokalipsi dolazi iz Gane, gde je jedan tiktoker odlučio da reciklira biblijsku priču o Nojevoj barci i napravi ambicioznu prognozu o tome šta nas očekuje u poslednjim mesecima godine.

Koja je originalna priča o Nojevoj barci?

Biblijska priča, često pričana nestašnoj deci od strane bake, deke ili nastavnika u verskim školama, Nojeva barka prikazuje nezadovoljnog Boga koji odlučuje da “resetuje” Zemlju u obliku globalnog potopa, kao odgovor na loše ponašanje ljudi.

Sav život na Zemlji bi nestao u ovom kataklizmičnom događaju, osim Noja, njegove porodice i po jednog para iz svake vrste životinja na planeti.

Otuda stara dečja pesmica: „Životinje su išle dve po dve / Hura! / Hura!“

Kada su se vodeni talasi konačno povukli, Noje, njegova porodica i njihov plutajući zoo postali su osnivači novog sveta.

Koja je nova prognoza i kako se ona tiče Nojeve barke?

Tiktoker Ebo Džizus je otkrio da uveliko pravi repliku Nojeve barke pripremajući se za sličan veliki poplavni događaj.

„Molim vas, molim vas, nemojte da ovo propustite,“ rekao je u jednom klipu, objašnjavajući da ćemo svi biti na milosti jakih kiša naredne tri godine, te da će nam barka biti potrebna za preživljavanje.

Dakle, kada je predviđena ova velika kiša? Navodno 25. decembra, pa možda vredi tražiti novogodišnje poklone koji mogu da plivaju.

Klipovi su ubrzo postali viralni na mrežama, a mnogi se pitaju da li će Ebo voziti sve u svojoj arki ili svi moraju sami doći do mesta okupljanja.

Bilo je i brojnih zahteva ko bi smeo, a ko ne bi smeo da bude na listi gostiju, pri čemu je jedna osoba napisala: „Molim te, ne puštaj stenice unutra.“

„Molim te Noje, nemoj ponovo da dodaš komarce,“ napisao je drugi, dok je treći dodao: „Proveri da li ima klimu.“

Međutim, nisu svi bili uvereni, a neki korisnici, upoznati sa biblijskim pričama, istakli su da je Nojev potop trebalo da bude prvi i jedini potop u ljudskoj istoriji.

U svakom slučaju, ubrzo ćemo saznati istinu.

Autor: Marija Radić