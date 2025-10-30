AKTUELNO

Na Zemlji je počela magnetna oluja: Četvrta u oktobru, oglasili se naučnici

Na Zemlji je počela slaba magnetna oluja zbog udara koronalne rupe na Sunce, saopštila je Laboratorija za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira i Institut za solarno-zemaljsku fiziku Ruske akademije nauka.

"Prvobitno se očekivalo da današnji poremećaji budu umereni i do sada su u skladu sa prognozom. Oluja je registrovana na niskom nivou G1 sa potencijalom za rast do najviše G2 (postoji pet gradacija na skali)", navedeno je u saopštenju, preneo je Interfaks.

Prema rečima naučnika, ovo je već četvrta magnetna oluja u oktobru.

"Broj magnetnih oluja je povećan drugi mesec zaredom: prethodno se pet oluja dogodilo u septembru nakon pada krajem leta", saopštila je laboratorija.

Oni su primetili da je povećanje geomagnetnih poremećaja povezano sa ulaskom Zemlje u zonu uticaja relativno male koronalne rupe na Suncu.

U strahu od kraja sveta odlučio je da napravi Nojevu barku: Tvrdi da nas apokalipsa čeka OVOG datuma (VIDEO)

