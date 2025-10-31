'NOĆ VEŠTICA JE AMERIČKI PRAZNIK, ZA SRBE JE KRSNA SLAVA SVETI LUKA' Mladi u Srbiji stavili tačku na večitu raspravu

Svake godine uoči 31. oktorba počinje polemika među mladima i odraslima o proslavi Noći veštica ili Svetog Luke.

Krajem oktobra, izlozi širom Srbije preplavljeni su bundevama, maskama i paukovim mrežama. Noć veštica, nekada isključivo zapadni praznik, poslednjih godina sve više zauzima mesto u domaćoj kulturi, naročito među mlađom populacijom. Iako ga mnogi doživljavaju kao zabavu i priliku za maskiranje, malo ko zna poreklo i značenje ovog običaja, kao i zanimljivu simboličku vezu koju on može imati sa pravoslavnim praznikom i slavom Sveti Luka.

Koreni Noći veštica

Noć veštica (Halloween) potiče iz drevnog keltskog festivala Samhain, koji se slavio u noći između 31. oktobra i 1. novembra. Kelti su verovali da se tada briše granica između sveta živih i mrtvih, te da duhovi mogu da posete zemlju. Kako bi ih umirili, ljudi su palili vatre i oblačili zastrašujuće maske.

Dolaskom hrišćanstva, ovaj običaj je dobio novo značenje. Crkva je 1. novembar proglasila Danom svih svetih, pa je noć uoči tog praznika postala poznata kao All Hallows’ Eve što se vremenom skratilo u Halloween.

Danas, Noć veštica ima pre svega zabavni karakter: deca se maskiraju, idu od vrata do vrata tražeći slatkiše, dok odrasli priređuju tematske zabave. Ipak, koreni ovog praznika podsećaju na vekovnu ljudsku potrebu da se suoči sa smrću, nepoznatim i natprirodnim.

Sveti Luka zaštitnik lekara i bolesnih

S druge strane, 31. oktobra pravoslavni vernici obeležavaju Svetog Luku. Ovaj svetitelj, poznat kao autor jednog od četiri Jevanđelja, bio je i lekar, pa se smatra zaštitnikom medicine i svih onih koji pomažu bolesnima.

Sveti Luka se u srpskom narodu poštuje i kao svetac koji donosi zdravlje, mudrost i mir. Na selima se tog dana ne radi težak posao, već se porodice okupljaju, mole i priređuju skromne trpeze u znak zahvalnosti.

U savremenoj Srbiji, Noć veštica je uglavnom poprimila oblik kulturnog trenda, često bez verskog značenja. Iako ima i onih koji je odbacuju kao „strani običaj“, većina građana je prihvata kao priliku za igru i kreativnost. S druge strane, Sveti Luka i dalje ostaje važan deo duhovne tradicije i porodičnih okupljanja.

Šta učenici misle o noći veštica

Na društvenoj mreži Instagram na profilu "verska nastava" pojavila se objava sa anketom sprovedenom među gimnazijalcima o tome šta oni misle o Noći veštica.

- Za nas Srbe to je jedan veliki praznik Sveti Luka tako da ne podržavam Noć veštica - rekla je jedna učenica, dok drugi đak smatra:

- Po meni to je običan satanizam i način da se Crkva odvoji od naroda. To je Sveti Luka, a ne oblačenje u neke glupave kostime.

Međutim, neki mladi ovaj praznik vide kao zabavu.

- Ja mislim da je to zabavan dan kada ideš na žurke sa svojim prijateljima i obučeš se u nešto u šta ne možeš da se obučeš svaki dan - kazala je jedna gimnazijalka:

- Tada slavim svoju krsnu slavu tako da mislim da je to propaganda koja dolazi sa Zapada. Mislim da je to američki praznik i da mi to ne bi trebali da slavimo niti da ima poente da se maskiramo u đavole kad je to Sveti Luka - rekli su đaci.

Autor: A.A.