O NJEGOVOM PLESU PRIČA CEO SVET: Mladoženja oduševio svoju mladu, uz pomoć braće napravio pravi HAOS na venčanju (VIDEO)

Poznati tiktoker Tag Vilijams oduševio je svoje pratioce novim snimkom koji je nedavno objavio na društvenim mrežama, a u centru pažnje je, njegovo venčanje iz snova!

Tag je svoju izabranicu iznenadio spektakularnim plesnim performansom, koji je sam osmislio zajedno sa svojom braćom, a energija, osmesi i dobra zabava oduševili su sve prisutne.

Na snimku koji je ubrzo postao viralan, vidi se kako Tag i njegova braća u savršeno uvežbanom ritmu plešu uz popularne hitove „I’m Sexy and I Know It“ i „I Know You Want Me“, dok gosti ne kriju oduševljenje. Atmosfera je eksplodirala čim su krenuli prvi taktovi muzike , mladoženja je pokazao da ima i ritma i šarma, a publika ga je ispratila gromoglasnim aplauzima i uzvicima.

Mlada nije mogla da sakrije suze radosnice dok je posmatrala svog supruga kako pleše samo za nju, a komentari na društvenim mrežama su preplavljeni komplimentima i čestitkama.

„Ovo je najlepši ples mladoženje koji sam ikada videla!“

„Bravo, Tag! Ljubav, smeh i dobra energija — sve u jednom videu.“

Snimak je u kratkom roku osvojio na milione pregleda, a fanovi širom sveta složili su se u jednom da je Tag podigao letvicu za venčanja i pokazao da romantika i zabava mogu da idu ruku pod ruku, a da je svoju mladu oduševio dokaz je da mu ona svako veče od venčanja traži da joj odigra isti performans, što je Tag i zabeležio.

