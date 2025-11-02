Znate li razliku između zelenih i smeđih smrdibuba? Nije isto ako ih vidite u svom domu

Smrdibube su postale neizbežan deo jesenje svakodnevice u urbanim sredinama.

Njihova sezona počinje u proleće, ali pravi nalet nastaje tek kada temperature padnu - tada masovno traže toplo sklonište i ulaze u domove. Fasade, balkoni, garaže, pa čak i dnevne sobe - sve postaje potencijalna meta.

Dve vrste, dve priče

U poslednjih nekoliko godina, stručnjaci beleže prisustvo dve dominantne vrste: zelene i smeđe smrdibube. Iako na prvi pogled deluju slično, razlike među njima su značajne - kako po ponašanju, tako i po šteti koju mogu izazvati.

Zelena smrdibuba se javlja tokom toplijih meseci. Njena boja joj omogućava savršenu kamuflažu među lišćem. Hrani se biljkama, siše sokove iz plodova i listova, i može ozbiljno ugroziti bašte i voćnjake.

Smeđa smrdibuba je invazivna vrsta, otpornija i aktivnija tokom hladnijih meseci. Brzo se širi, lako ulazi u domove i uzrokuje veću štetu poljoprivrednim kulturama. Povrtlari je smatraju pravom noćnom morom.

Neprijatan miris - zajednički problem

Bez obzira na vrstu, smrdibube ispuštaju oštar, dugotrajan miris kada se osete ugroženo. Taj miris se teško uklanja sa kože i tkanina, što ih čini posebno nepoželjnim gostima u zatvorenom prostoru.

Kako ih prepoznati i suzbiti?

Boja i sezona su najlakši način da ih razlikujete.

Ne gnječite ih! To aktivira mirisni mehanizam.

Usisajte, pomestite ili potopite u vodu - to su najefikasniji načini uklanjanja.

Proverite mrežice na prozorima i vratima - one su najbolja preventiva.

Na otvorenom koristite insekticidne sprejeve, ali izbegavajte zatvorene prostore.

Stručnjaci savetuju da se ne paniči - smrdibube ne grizu, ne prenose bolesti, ali mogu biti izuzetno dosadne. Agronom Jernej Lončar iz Ljubljane ističe: „Ako ih pustite na miru, ne smrde. Ali čim ih dotaknete, ispuštaju miris koji ostaje na rukama i teško se ispira.“

Iako ih je gotovo nemoguće potpuno izbeći, pravovremena zaštita doma i malo opreza mogu sprečiti da vam se ovi jesenji „podstanari“ usele - i doslovno zagorčaju život.

Autor: Dalibor Stankov