Zamolio šefa da ga više ne zove posle radnog vremena: Odgovor ga je šokirao

Granice između poslovnog i privatnog života često počnu da se brišu naročito kada nadređeni ne poštuju vreme van radnog rasporeda.

Jedan muškarac odlučio je da tome stane na put. Na Redditu je podelio priču o tome kako radi u marketingu kao honorarni saradnik, sa radnim vremenom od 9 ujutru do 6 popodne.

“Šef me zove gotovo svake večeri oko 8 ili 9 sati, ‘samo da nešto proveri’,” napisao je. “Ponekad je to jedno pitanje, a ponekad tridesetominutna sesija razmišljanja.”

Stalni pozivi i poslovne teme u kasnim satima doveli su do toga da se nikada ne može u potpunosti opustiti, pa je ljubazno zamolio šefa da ga ne kontaktira posle 18h, osim ako nije hitno.

“Prošle nedelje sam mu, pristojno, rekao da bih voleo da poslovne pozive zadržimo u okviru radnog vremena, osim ako nije nešto zaista urgentno,” napisao je.

Ali, reakcija šefa nije bila nimalo ohrabrujuća.

“Rekao je: ‘Ako želiš da napreduješ ovde, moraš biti dostupan.’”

Muškarac priznaje da se sada oseća krivim, kao da je lenj, iako nije imao slobodno veče mesecima. Pitao je druge korisnike da li preteruje što želi granicu između posla i privatnog života ili je to jednostavno nova “norma” u korporativnom svetu.

Komentari su bili puni podrške.

“Ne, posle radnog vremena ne moraš da odgovaraš na pozive, mejlove, ništa. Čak i da ti pokuca na vrata, zatvori ih. Ugovor ti važi od 9 do 6. Ako hoćeš, možeš da se javiš, ali ne moraš. Mrzim takve šefove,” napisao je jedan korisnik.

Drugi je istakao da u Australiji postoji zakon o “pravu na isključenje” (Right to Disconnect), koji zabranjuje poslodavcima da kontaktiraju zaposlene van radnog vremena.

“Preporučujem da mu ništa direktno ne govoriš. Samo se ne javljaj. Kad pita, reci: ‘Oh, izvini, bio sam u bioskopu. Šta je bilo hitno?’ tako prebacuješ fokus na suštinu, a ne na to što se nisi javio. Ili: ‘Bio sam na večeri sa prijateljima i nismo koristili telefone.’ Ili: ‘Punio sam telefon u drugoj sobi. Šta je bilo hitno?’ Daj mu odgovore na koje ne može da se ljuti,” savetovao je drugi komentator.

Treći je dodao:

“Ako firma ima HR odeljenje, prijavi to ponašanje. Tvoj posao ne mora, niti treba, da bude ceo tvoj život.”

Autor: Marija Radić