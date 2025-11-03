Tito je ovde primao svetske lidere i dovodio elitu, a sada je ruina: Cena je bila astronomska, gradili su je zarobljenici s Golog otoka (FOTO)

Vila Izvor bila je luksuzna rezidencija Josipa Broza Tita u Hrvatskoj, smeštena u Nacionalnom parku Plitvička jezera.

Izgrađena 1950-ih godina, vila je sadržavala mnogobrojne prostorije, unutrašnji bazen, bunkere, tajne prolaze i heliodrom.

Tito je ovde primao svetske lidere, lovio u tišini i odmarao uz slapove Plitvica. Danas - oronuli zidovi, vlaga i tišina. Vila Izvor, nekada najveća i najluksuznija Titova rezidencija u Hrvatskoj, propada bez nade da će ikada biti obnovljena.

Titova vila "Izvor"

Vila Izvor sagrađena je početkom 1950-ih, duboko u šumama Nacionalnog parka Plitvička jezera. Tadašnji državni vrh odabrao je lokaciju kraj samog izvora reke Korane – zbog mira, izolacije i prirodne lepote.

Tajni projekat usred šume

Radovi su vođeni u strogoj tajnosti, uz prisustvo vojnih inženjera i provjerenih partijskih arhitekata. Planovi su se čuvali pod oznakom „državna tajna“, a građevina je bila jedan od najskupljih objekata građenih u to doba u Jugoslaviji.

– Tito je ovde dolazio sa Jovankom i užim krugom saradnika. Vila je bila zamišljena kao mesto odmora, ali i kao prostor za neformalne susrete sa stranim diplomatama – priča istoričar iz Zagreba koji se bavi objektima iz doba SFRJ.

Raskoš na nivou dvorca

Unutrašnjost vile bila je oličenje luksuza. Imala je oko 5.000 kvadratnih metara, s više od 70 prostorija, unutrašnji bazen, kuglanu, bioskop, lift, pa čak i tajne prolaze koji su vodili u šumu i do službenih objekata.

Podovi su bili od skupocenog drveta, zidovi obloženi mermerom, a nameštaj ručno izrađivan u najboljim jugoslovenskim radionicama. Na krovu je postojao heliodrom, a u podrumu sistem bunkera i ventilacije koji su omogućavali višednevni boravak u slučaju napada.

- Vila Izvor je bila pravi arhitektonski dragulj. Spoj socrealističkog luksuza i prirodne izolacije. Tito je voleo da boravi u njoj upravo zbog osećaja potpune kontrole i mira - objašnjava arhitekta koji je proučavao dokumentaciju iz tog perioda.

Od državne tajne do sablasne tišine

Posle Titove smrti 1980. godine, vila polako gubi na značaju. Niko od kasnijih državnika nije želeo da koristi izolovanu rezidenciju. Tokom rata 1990-ih, objekat je oštećen i opljačkan – nameštaj nestao, instalacije pokidane, prozori razbijeni.

Danas su mermerni hodnici puni vlage, plafoni urušeni, a krošnje drveća doslovno ulaze kroz razbijene prozore. Na zidovima se vide tragovi nekadašnjih freski i luksuznih obloga, sada prekrivenih grafitima i buđi.

Lokalci kažu da se ponekad, u maglovitim jutarnjim satima, oko vile čuje samo žubor izvora i lavež pasa lutalica.

Turisti dolaze krišom, država bez plana

Iako je vila pod zaštitom kao deo Nacionalnog parka Plitvička jezera, pristup joj je zvanično zabranjen. Ipak, svake godine brojni radoznalci i „urbex“ (urban exploration) entuzijasti pronalaze put do nje i dele fotografije sablasnih enterijera.

Na društvenim mrežama Vila Izvor redovno izaziva divljenje i tugu. Neki predlažu da se obnovi kao muzej jugoslovenske arhitekture, drugi da postane luksuzni hotel, ali **nijedan projekat nije zaživeo.

To je prevelik zalogaj. Vila se nalazi usred nacionalnog parka, sve bi moralo da se radi pod strogim uslovima zaštite prirode, što znači ogromne troškove - kažu iz lokalne samouprave.

