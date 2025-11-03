Evo koliki je pritisak u gumama ispravan zimi: Mnogi vozači greše

Sa dolaskom hladnijih dana, pritisak u gumama postaje važniji nego što većina vozača pretpostavlja. Zimske temperature direktno utiču na količinu vazduha u gumama, pa ih u ovom periodu treba češće proveravati i dopunjavati po potrebi.

U praksi se i dalje često može čuti da su „mekše“ gume bolje za sneg i led jer ostvaruju veći kontakt sa tlom. Iako ta tvrdnja ima delimičnu tehničku osnovu, vožnja sa preniskim pritiskom nikada nije bezbedna. Istraživanja pokazuju da su nedovoljno napumpane gume jedan od glavnih uzroka gubitka prianjanja i saobraćajnih nezgoda u zimskim uslovima.

Pravilno napumpane gume omogućavaju optimalan kontakt, stabilnost, manju potrošnju goriva i duži vek trajanja. Za većinu automobila preporučeni pritisak iznosi između 2 i 2.4 bara, a tačna vrednost se nalazi na nalepnici na unutrašnjoj strani vozačevih vrata ili na poklopcu rezervoara. Ti podaci važe tokom cele godine i ne razlikuju se za letnje i zimske uslove.

Zašto pritisak pada kada zahladi

Pad temperature direktno smanjuje pritisak u gumama, jer se vazduh hladi i zauzima manji volumen. Proizvođači procenjuju da guma izgubi oko 0.06 bara na svakih 10 stepeni pada temperature. Zato mnoge vozače posle hladne noći dočeka poluispuhan set guma.

Ako automobil ima TPMS sistem (nadzor pritiska u gumama), on će upozoriti na pad od oko 25 odsto. Ako nema, pritisak treba proveravati kada je vozilo hladno, jer se tokom vožnje gume zagrevaju i daju privremeno povišenu vrednost. Prednje gume se obično pune oko 0.2 bara više zbog težine motora.

Sam postupak merenja jednostavan je, ali mora biti precizan. Merač treba čvrsto pritisnuti uz ventil, a ako je rezultat manji od preporučenog, gume dopuniti kompresorom. Stručnjaci savetuju da se pritisak proverava bar jednom mesečno, jer savremene gume često gube vazduh bez vidljivih znakova.

Znakovi da su gume ispumpane

Ako volan lagano podrhtava, auto vuče u stranu ili se produžava put kočenja, velika je šansa da su gume prenisko napumpane. Osim što ugrožavaju bezbednost, takve gume povećavaju potrošnju goriva i troše se brže i neravnomerno.

Pravilno napumpane gume su jedna od najjednostavnijih, ali i najvažnijih stvari koje možete uraditi za bezbednu vožnju tokom zime. Redovna provera pritiska donosi stabilnost, manju potrošnju i duži životni vek pneumatika.

Autor: Marija Radić