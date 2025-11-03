AKTUELNO

Ovo jezero je u svojim dubinama KRILO TAJNU: Kad se voda povukla, izronilo je nešto zbog čega su svi zanemeli

Foto: Pixabay.com

Ekstremna suša dovela je do povlačenja nivoa vode u najvećem turskom jezeru Van, koje se nalazi na krajnjem istoku zemlje.

Ova lokacija je oduvek poznata po ostacima naselja, potopljenih u drevnim vremenima, a sada su stručnjaci zabeležili sasvim drugačiji fenomen.

Misterije izlaze na videlo

Naime, prilikom povlačenja vode pojavili su se drveni stubovi, tačnije ostaci konstrukcije starog pristaništa i skele, prenosi Milliyet.

“Nalazimo se u četvrti Unseli, na delu obale koja je nekada bila potopljena, oko 500 metara od jezera. Povlačenje vode otkrilo je drvene stubove, starije od 100 godina. Jezero Van krije mnoge tajne i dok se voda povlači, misterije polako izlaze na videlo”, rekao je profesor Mustafa Akus.

On dodaje da su globalne klimatske promene jedno od najvažnijih pitanja današnjice i da se posledice jasno vide i na jezeru Van.

Zatvoreno jezero

“Reč je o zatvorenom jezeru, bez prirodnog izliva vode. Tokom zime, snežne padavine i kiše pune jezero, dok se voda gubi isparavanjem. U poslednjih nekoliko godina, smanjenje snežnih padavina i pojačano isparavanje tokom leta dovode do povlačenja vode“, objasnio je.

Žitelj ovog kraja, 87-godišnji Mevlut Bilici, rekao je lokalnim medijima da je njegova porodica nekada koristila pristanište i skelu za transport, a da je sve potopljeno kada je porastao nivo jezera.

”U poslednjim godinama, s povlačenjem vode, stubovi su se ponovo pojavili”, rekao je.

Ovaj fenomen, kako ističu stručnjaci, pruža jedinstvenu priliku za proučavanje istorije i promena nivoa vode u jezeru Van, dok posledice klimatskih promena postaju sve očiglednije.

Evo kako da saznate koliko imate radnog staža – postupak traje svega par minuta!

