NEBO NAD SRBIJOM ĆE NOĆAS SIJATI: Ovaj spektakl ne smete da propustite - Vidljiv je golim okom

Večeras će zasijati najveći supermesec u 2025. godini, i to osam odsto veći, a 16 odsto svetliji od prosečnog punog meseca! Astronomi ističu da supermesec danas svoj maksimum dostiže u 14:19 sati po lokalnom vremenu, a najbolji vizuelni efekat građani Srbije moći će da uoče nakon zalasla Sunca.

Mesec će, kada bude pozicioniran nisko na horizontu, izgledati najmasivnije i biće izuzetno svetao u zlatnožutoj boji.

Kada Mesec ne kruži oko Zemlje po savršenoj kružnici, već eliptično, povremeno se nađe bliže našoj planeti i u tom trenutku nastaje supermesec, piše Ozon.

U ovoj tački udaljen je oko 350.000 kilometara, dok je u najudaljenijoj tački oko 400.000 kilometara i baš ta manja udaljenost čini da izgleda veće i sjajnije.

Ovaj fonomen vidljiv je i golim okom, samo je potrebno naći mesto sa otvorenim pogledom ka horizontu, po mogućstvu izvan gradskih svetala.

Na ljubitelje astronomije apeluje se da ne propuste večerašnji fenomen, jer je ovo poslednji supermesec u 2025. godini.

Autor: D.Bošković