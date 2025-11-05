KAKVU GODINU DA OČEKUJEMO - VIDEĆEMO NA MITROVDAN! Pogledajte u nebo tog dana! EVO šta znači ako zasija sunce, a šta ako padne kiša

Mitrovdan, koji se u srpskom narodu obeležava 8. novembra, posvećen je antičkom komandantu Soluna, svetom Dimitriju.

On je živeo u 3. veku i odbio da izvrši naređenje cara Maksimilijana o progonu hrišćana, javno propovedajući veru kao jedinu pravu. Kada je car saznao da je Dimitrije hrišćanin, naredio je da bude bačen u tamnicu, mučen i pogubljen.

Solunski hrišćani su ga tajno sahranili, a na mestu njegovog groba kasnije je podignuta crkva. Po predanju, grob je odisao bosiljkom i smirnom, pa je Dimitrije nazvan Mirotočivi. Kult ovog mučenika brzo je stigao i do naših krajeva. Gradovi Kosovska i Sremska Mitrovica dobili su ime po njemu.

Mitrovdan i narodni običaji

Mitrovdan je praznik prepun narodnih običaja i višestoljetne tradicije. Po tome kakvo je vreme na ovaj dan, od davnina se predviđala predstojeća zima. Ako pada kiša i mraz, očekuje nas duga i hladna zima sa mnogo snega. Lepo vreme, sa sunčevim zracima, najavljuje blagu zimu – narod veruje da sunce na Mitrovdan znači sreću.

Ovaj dan je takođe legendaran po hajducima, koji su se tada rastajali da bi prezimili, a ponovo se sastajali na Đurđevdan sledeće godine. Zato je i ostao običaj u narodnoj pesmi: "Đurđevdanak hajdučki sastanak, Mitrovdanak, hajdučki rastanak".

Kućni običaji i zabrane

Narod upozorava: ovo nije dan za primanje gostiju. Ko provede noć van svog doma, veruje se, biće osuđen da tokom cele godine "smuca" po tuđim kućama. Ovo pravilo ne važi za one koji idu kod bliske rodbine ili slave kod svojih najmilijih, ali i oni moraju da noće kod kuće.

Takođe, uoči Mitrovdana moraju biti završeni svi veliki poslovi, naročito radovi na polju. Posle praznika, vreme se smatra varljivim, pa bi ostavljanje poslova za kasnije donelo lošu sreću.

Mitrovdan i deca

Postoji i verovanje da se na ovaj dan ne treba grditi mala deca, koliko god bila neposlušna ili nestašna, jer će, ako ih kaznite, ostati takva cele godine.

Mitrovdan je šesta po redu slava po broju svečara u Srbiji, a dan svetog Dimitrija u narodnom jeziku često se zove i po nadimcima Mita ili Mitar.

Prognoza zime po Mitrovdanu

Ako pada kiša i mraz – očekuje nas duga i hladna zima sa puno snega.

Ako pada sneg – on će se zadržati sve do aprila.

Ako sija sunce – veruje se da će godina biti srećna i da će zima biti blaga, piše Ona.rs

Autor: S.M.