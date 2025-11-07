Huawei FreeBuds 7i: Najslađe slušalice ikada – izgledaju prelepo, a zvuče još bolje!

U svetu u kom detalji prave razliku, Huawei je lansirao novi tehnološki, ali i modni „must-have“ dodatak – Huawei FreeBuds 7i. U pitanju su bežične slušalice koje izgledaju kao da su sišle sa modne piste, a zvuk koji emituju pruža osećaj kao da ste na koncertu. Elegantne, ženstvene i ultra praktične, ovaj novi gedžet osvaja na prvi pogled, a zadržava vas vrhunskim zvukom.

Testirali smo model u nežnoj roze nijansi i možemo da potvrdimo – osim što izgledaju prelepo, pružaju impresivan zvuk i neverovatnu udobnost čak i tokom celog dana nošenja.

Zvuk koji osvaja

Huawei FreeBuds 7i nisu samo estetski lepe – one su i moćne. Zahvaljujući pametnoj tehnologiji za poništavanje buke, sve što slušate zvuči čisto i jasno, čak i u kafiću punom ljudi i gradskoj gužvi. A kad poželite da čujete šta se dešava oko vas, dovoljan je jedan dodir da propustite zvuke iz okoline i nastavite razgovor bez skidanja slušalica.

Za devojke koje su stalno u pokretu

Danas, kada smo stalno u pokretu između sastanaka, treninga i kafe s prijateljima, nema vremena za pauzu ni kada je muzika u pitanju. Uz Huawei FreeBuds 7i, ne morate da brinete da li će vam se baterija isprazniti usred dana; ove slušalice pružaju do 8 sati muzike bez prestanka, a uz kutijicu za punjenje i do 35 sati!



Kutijica je preslatka, mala i staje u svaku torbicu, a kad je otvorite, izgleda kao najlepši modni detalj koji savršeno upotpunjuje svaku kombinaciju.

Udobne i prilagođene baš vama

Huawei je mislio i na udobnost – slušalice dolaze sa četiri veličine silikonskih jastučića, uključujući i ekstra malu varijantu, pa se savršeno prilagođavaju svakom uhu. Lagan dizajn čini da gotovo zaboravite da ih nosite, a otporne su i na kapljice vode, pa mogu da izdrže i kišni dan ili brzu šetnju posle treninga.

Pametan dodatak koji zna šta vam treba

FreeBuds 7i prate svaki vaš pokret – dovoljan je blagi dodir da pojačate muziku, promenite pesmu ili isključite buku oko sebe. Muzika se automatski pauzira kad ih skinete, a ponovo kreće čim ih vratite u uši. A ono što je posebno praktično? Za javljanje ili odbijanje poziva potrebno je samo da klimnete glavom ili je blago okrenete u stranu!

Zvuk je bogat, topao i pun detalja, pa omiljena plejlista zvuči bolje nego ikad.

Stil, udobnost i muzika u jednom

Bilo da ste u teretani, na poslu ili se opuštate uz knjigu, FreeBuds 7i su vaš mali, ali moćan saveznik. Kombinuju prelep dizajn sa performansama koje nadmašuju očekivanja. Huawei je još jednom dokazao da tehnologija može biti ženstvena, elegantna i istovremeno praktična.

Za devojke koje žele slušalice koje zvuče jednako dobro kao što izgledaju –Huawei FreeBuds 7i su pun pogodak.

Autor: D.Bošković