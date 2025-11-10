AKTUELNO

Extra

Zašto se telo trza kada spavamo? Evo koliko je opasno - jedan uzrok je presudan

Izvor: Informe.rs, Foto: Pixabay.com ||

Mnogi ljudi doživljavaju nagli trzaj tela dok spavaju, što može biti neprijatno, ali je potpuno bezopasno.

Ovaj fenomen, poznat kao hipnički trzaj, zahvata oko 70% populacije. To je iznenadni trzaj dela tela, a ponekad i celog tela, koji se može osećati kao udar elektriciteta ili kao padanje. Hipnički trzaj obično se javlja pri prelazu iz budnog stanja u san, a može se desiti i u različitim fazama sna, ponekad čak i bez da nas probudi.

Iako tačan uzrok nije potpuno jasan, mnogi stručnjaci smatraju da je hipnički trzaj evolucijski ostatak, povezan sa vremenima kada su ljudi spavali na drveću i trzaj bi ih sprečio da padnu tokom sna. Iako nije zabrinjavajuće, postoji nekoliko faktora koji mogu doprineti ovoj pojavi:

Nedostatak sna

Loš kvalitet sna može sprečiti ulazak u dublje faze sna, zbog čega se osećamo pospano, iako smo proveli dovoljno vremena u krevetu. Preporučuje se opuštanje pred spavanje i izbegavanje ekrana.

Kofein

Stimulansi poput kofeina mogu izazvati hipničke trzaje, a ako smo neispavani, skloniji smo konzumiranju kofeina kako bismo ostali budni.

Apneja u snu

Osobe koje pate od apneje, stanja u kojem dolazi do privremenih prestanka disanja tokom sna, imaju veće šanse da dožive hipničke trzaje.

Stres

Emocionalni i mentalni stres može takođe dovesti do ove pojave.

Iako ovo stanje može biti neprijatno, obično nije opasno i ne zahteva posebnu pažnju.

Autor: A.A.

#Telo

#fenomen

#trzanje

POVEZANE VESTI

Lifestyle

DA LI SE TRZATE DOK TONETE U SAN?! Evo zašto se to dešava i da li je OPASNO

Lifestyle

Vaš pas stalno spava? Evo koliko mu je zapravo sna potrebno i kada je vreme za uzbunu

Lifestyle

SLUTI DA JE KRAJ BLIZU: Pred smrt uvek dolazi jedan san

Lifestyle

Mnogi su osetili bar jednom: Da li je trzaj pred san razlog za brigu?

Lifestyle

Nadutost, gasovi i bol u stomaku nisu slučajnost – evo šta stoji iza toga!

Lifestyle

Tajna savršenog testa je u kvascu: Evo koliko tačno treba da stavite