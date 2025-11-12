Zašto ptice počinju da pevaju u zoru? Odgovor će vas šokirati

Pojava da ptice širom sveta počinju da pevaju u zoru konačno je izučena u okviru najnovije studije, a istraživači su da bi razumeli ovaj fenomen izložili ptice laboratorijskim uslovima.

U dobro osvetljenoj laboratoriji oni su ustanovili da zebraste zebe spontano i glasno pevaju, dok se u potpunom mraku nisu oglasile nijednom, piše ScienceAlert.

Kada su naučnici veštački odložili "izlazak sunca" za tri sata, tako što su kasnije palili svetlo u laboratoriji, zebe bi počele da pevaju glasnije i ranije, u odnosu na ptice kojima je svetlost puštana ranije, kao da nestrpljivo čekaju da dan počne.

Odlaganje dolaska dnevne svetlosti za nekoliko časova nije uticalo na to da ptice nastave da spavaju, jer bi se one probudile u ustaljeno vreme i aktivno se kretale u mraku.

Da nestrpljivo očekuju svetlost, potvrdila je i činjenica da im je ponuđeno da aktiviraju prekidač kojim bi uključile svetlo na 10 sekundi. Zebe su često aktivirale ovo svetlo, što nije uobičajeno kada bi dnevna svetlost stigla ranije od uobičajenog vremena.



- Ptice se bude u mraku, dugo pre zore, verovatno zbog hormonalnih mehanizama povezanih sa melatoninom, a njihova složena motivacija da počnu da pevaju povećava se dok mrak potiskuje njihovo spontano pevanje - naveo je u zaključcima tim predvođen biologom Ednei Baros dos Santošom sa Korea instituta za istraživanje mozga iz Južne Koreje.

Ovakva intenzivna jutarnja pesma možda pomaže pticama da zagreju vokalne žice nakon noćnog odmora, kako bi ubrzale buđenje i poboljšale šanse za reproduktivni uspeh tokom dana, navodi se u studiji.

Autor: D.Bošković